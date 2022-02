Lagardere S A : A suivre aujourd'hui

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE S.A. 4.81% 25.3 3.77% VIVENDI SE -0.61% 11.45 -3.70%

Lagardère a annoncé la signature, par Lagardère Travel Retail, d’un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Creative Table Holdings ltd, basée aux Émirats Arabes Unis. Le prix de l'opération a été fixé à 74 millions d'euros. "Creative Table Holdings ltd a développé avec succès depuis de nombreuses années une offre de restauration à l’aéroport de Dubaï et dispose d’un portefeuille de marques primées dans le secteur de l’alimentation et des boissons (concepts locaux et sains), complémentaire de celui de Lagardère Travel Retail", explique Lagardère.Cette acquisition lui permettra de bénéficier d'un ancrage dans l'un des hubs aériens les plus réputés au monde et lui ouvre de nouvelles perspectives de développement à l'aéroport de Dubaï.La finalisation de cette acquisition, soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes et à d'autres conditions usuelles, devrait intervenir au cours du premier trimestre 2022.