Lagardere S A : Arnaud Lagardère remercie les actionnaires de Lagardère SA

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv LAGARDÈRE S.A. -0.25% 24.14 18.16% VIVENDI SE 0.36% 11.29 -57.35%

Dans la lignée du communiqué de Lagardère SA publié vendredi soir, le patron du groupe, Arnaud Lagardère, s'est fendu ce lundi d'un communiqué à titre personnel concernant l'accélération du calendrier de l'offre de Vivendi. L'homme d'affaires y exprime sa gratitude envers "les actionnaires représentés au sein du conseil y compris Amber qui va nous quitter, pour avoir contribué à cette paix actionnariale" signée en juin dernier.Arnaud Lagardère s'est également dit "fier et heureux" d'avoir Vivendi, "un partenaire de très grande qualité", comme actionnaire de sa société. Il a rappelé que l'actionnariat de Vivendi s'inscrivait durablement dans la stratégie de développement "ambitieuse et responsable" de Lagardère SA.Par ailleurs, Vivendi a déclaré le groupe d'édition conserverait "l'intégrité de son périmètre et que son management pourrait compter sur son soutien pour poursuivre ses objectifs de conquêtes".