Lagardere S A : Bouygues, Edenred, Eurofins, GTT, .. les valeurs à suivre à Paris -

Le 27 février 2024 à 09:01 Partager

Altarea

Le groupe immobilier publiera ses résultats du quatrième trimestre.



Bouygues

Bouygues a publié un résultat net, part du groupe, en hausse de 67 millions d'euros à 1,04 milliards d'euros. Son résultat opérationnel courant des activités a atteint 2,411 milliards d'euros en hausse de 19% sur un an et de 11% en proforma incluant Equans sur l'ensemble de l'année 2022. A ce propos de cette dernière société, sa marge de résultat opérationnel courant des activités a atteint 2,9%, dans le haut de la prévision annoncée de 2,5% à 3%. Au niveau du groupe, cette marge a atteint 4,3% contre 4,6% en publié en 2022 et 4% en proforma.



Casino

Casino a annoncé lundi soir que, par jugements rendus le 26 février 2024, le Tribunal de commerce de Paris, a arrêté ses plans de sauvegarde accélérée et ceux de ses filiales concernées. En l'absence de recours suspensif, il est envisagé que l'ensemble des opérations prévues par la restructuration financière soit réalisé le 27 mars 2024, sous réserve de l'approbation par l'autorité des marchés financiers du prospectus relatif aux différentes émissions de titres prévues par le plan de sauvegarde accélérée de Casino.



Coface

Le spécialiste mondial de l'assurance-crédit publiera ses résultats du quatrième trimestre.



Edenred

Edenred a présenté des résultats opérationnels 2023 record. Le résultat net, part du groupe, en recul de 30,6% à 267 millions d'euros. Il a été impacté par l'enregistrement comptable de la charge correspondant à l'amende de 158 millions d'euros de l'autorité de la concurrence payée par le groupe en 2021. L'Ebitda est ressorti à 1,094 milliards d'euros, en hausse de 30,7%, faisant ressortir une marge de 43,5%, en progression de 2,3 points. L'Ebitda a augmenté de 33,9% en organique. "Edenred a bénéficié pleinement de l'effet d'échelle de sa plateforme," a expliqué la société.



Elis

Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Moderna Holding BV aux Pays-Bas, alors que la signature d'un accord en ce sens avait été annoncée le 10 janvier 2024. Le spécialiste des "services circulaires" à savoir des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène pour les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de l'industrie et des commerce & services précise que cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2024.



Eurofins

Eurofins a dévoilé un bénéfice net en recul de 49% au titre de 2023 à 308 millions d'euros. L'Ebitda ajusté du groupe français de laboratoires d'analyses a reculé de 10% à 1,364 milliard d'euros, faisant ressortir une marge de 20,9% contre 22,5%, un an auparavant. Les revenus ont reculé de 2,9% à 6,515 milliards d'euros en raison d'une baisse d'environ 580 millions d'euros des revenus liés au Covid et de l'impact négatif des changes. Hors revenus liés au Covid, Eurofins affiche une croissance interne de 7,1%.



Exail Technologies

Exail Technologies a généré 104 millions d'euros de revenus au quatrième trimestre 2023, en progression de 18%. " Ce trimestre a été caractérisé par la bonne accélération de la production permettant d'atteindre l'objectif annuel avec 16% de croissance sur l'ensemble de l'année 2023 " à 323 millions d'euros, souligne l'entreprise spécialisée dans les systèmes de navigation et la robotique autonome. Sur cette période, 124 millions d'euros de nouvelles commandes ont été enregistrées, dont un nouveau contrat de lutte contre les mines sous-marines aux Émirats Arabes Unis pour 28 millions d'euros.



GTT

GTT a dévoilé des résultats 2023 en nette amélioration et une forte hausse de son dividende. Son résultat net a bondi de 57% à 201,37 millions d'euros et l'Ebitda consolidé a progressé de 45,6% à 235 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a suivi la même tendance, progressant de 39,2% à 428 millions d'euros. Fort de résultats en nette amélioration, GTT a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6%. Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80% du résultat net consolidé.



Lagardère

L'entreprise française spécialisée dans les médias, l'édition et le divertissement publiera ses résultats du quatrième trimestre.



Peugeot Invest/Seb

Peugeot Invest a annoncé avoir engagé la cession du solde de sa participation dans le groupe SEB, soit un peu plus de 2,223 millions de titres, représentant environ 4,02% du capital au 31 décembre 2023, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction d'un livre d'ordres. Après un investissement initial en 2004, Peugeot Invest avait déjà cédé 1% du capital du spécialiste du petit électroménager en juillet 2020.



OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics présente les derniers résultats positifs de l’évaluation clinique de Phase 1/2 de son produit OSE-279 dans les tumeurs solides avancées au congrès 2024 de l’ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress (Esmo TAT) qui se tient à Paris du 26 au 28 février . "Ces nouveaux résultats, ainsi que le signal supplémentaire d’efficacité avec un taux élevé de réponse antitumorale chez des patients difficiles à traiter, soulignent l’intérêt d’OSE-279 comme traitement potentiel anti-PD1 puissant", souligne Silvia Comis, directrice du développement clinique.