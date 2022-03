Lagardere S A : Brochure de Convocation

En 2021, notre Groupe a également poursuivi ses engagements forts en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Sur le plan environnemental, nous avons réalisé un bilan carbone complet (Scopes 1, 2 et 3) sur chacune de nos activités, ce qui va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans le déploiement d'une stratégie bas carbone ambitieuse, tout en poursuivant nos actions autour de la préservation des ressources naturelles, de l'éco-conception et de la réduction du plastique. Dans les domaines sociaux et sociétaux, nous avons multiplié les initiatives en faveur de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité femmes-hommes et de l'accès de tous à la connaissance et au divertissement qui sont au cœur de notre stratégie RSE.

Plus que jamais, ces performances financières et extra-financières sont le fruit de la pugnacité et du talent des femmes et des hommes qui composent notre Groupe. Je souhaite tout particulièrement les remercier pour leur investissement quotidien qui est la clé de notre réussite.

L'année 2022 s'ouvre malheureusement dans un environnement toujours perturbé, même si, s'agissant de la crise sanitaire, les signes d'amélioration se multiplient désormais. Dans ce contexte, nous allons maintenir nos efforts de maîtrise des coûts et de la trésorerie, tout en restant attentifs aux opportunités de développement. Nous poursuivrons également nos actions dans le cadre de notre stratégie RSE ambitieuse.

Malgré les incertitudes qui demeurent, nous abordons l'avenir avec confiance. La diversité et la complémentarité de nos métiers et l'engagement de nos équipes talentueuses porteuses de nos valeurs d'audace et de créativité sont des atouts précieux pour conduire notre Groupe vers de nouveaux succès. Dans cette ambition, je suis fier de pouvoir compter sur notre premier actionnaire, le groupe Vivendi et la famille Bolloré, gage de stabilité et de soutien à notre culture, notre stratégie et notre intégrité sur le long terme. J'ajoute, et c'est important pour celles et ceux qui sont attachés à l'héritage industriel et culturel dont nous avons hérité en 2003, que la famille Bolloré et le management de Vivendi honorent la mémoire de Jean-Luc Lagardère. Nous en sommes Pierre Leroy et moi-même extrêmement heureux.

Forts des bons résultats opérationnels de 2021 et de la solide situation de liquidité du Groupe, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau la distribution d'un dividende fixé à 0,50 € par action.

Après deux années où le contexte sanitaire nous a contraint à tenir l'Assemblée Générale à huis clos, c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai le 22 avril 2022 dans notre prestigieuse salle de spectacles du Casino de Paris pour ce moment important d'information et d'échange.

Cher(e) Actionnaire, je vous remercie pour votre confiance.

Arnaud Lagardère

Président-Directeur Général de Lagardère SA