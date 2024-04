Solide progression du chiffre d'affaires du groupe Lagardère (+8,9%1) soutenue par la performance renouvelée de Lagardère Travel Retail

Lagardère Publishing

Maintien d'un bon niveau d'activité (+0,8%1)grâce à une belle croissance aux États-Unis et au Royaume-Uni

Lagardère Travel Retail

Dans un contexte de normalisation du trafic aérien mondial, chiffre d'affaires en hausse (+13,6%1) porté par la dynamique

favorable de l'activité dans les zones EMEA et Amériques, et en dépit d'un recul en Asie du Nord

Autres activités

Niveau d'activité quasi stable (+0,1%1) soutenu par la très bonne fréquentation des salles de spectacles

« Au premier trimestre 2024, le groupe Lagardère affiche une croissance de +8,9%, illustrant la solide performance de nos branches en ce début d'année. Alors que le trafic aérien mondial a retrouvé ses niveaux d'avant-crise, Lagardère Travel Retail enregistre une progression de son chiffre d'affaires dans la majorité de ses territoires d'implantation, confirmant ainsi son modèle de croissance. De son côté, dans un marché moins porteur, Lagardère Publishing maintient des niveaux d'activité records qui attestent de la robustesse de son modèle stratégique, notamment grâce au succès de best-sellers au Royaume-Uni et aux États-Unis. Enfin, les Autres activités continuent d'être portées par le dynamisme de nos salles de spectacles ainsi que par un regain d'audience pour Europe 1. » indique Arnaud Lagardère, Président-Directeur Général de Lagardère SA.

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au 31 mars 2024, le groupe Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 1 883 M€, en progression de +12,4% en données publiées et +8,9% en données comparables. L' écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de périmètre positif de +60 M€, principalement lié aux acquisitions par Lagardère Travel Retail de Tastes on the Fly (États-Unis), de Marché International (Allemagne) et de Costa Coffee (Pologne), ainsi que par un effet de change négatif de -5 M€ essentiellement lié à la dépréciation du dollar américain et du yuan chinois.

1 Par rapport à l'année 2023 en données comparables.

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 31 300 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 8 081 M€ en 2023. Le Groupe repose sur trois branches : Lagardère Publishing (Livres, Livres numériques, Fascicules, Papeterie, Jeux de société et Jeux sur mobiles), Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration) et Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine, la licence Elle). Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère Live Entertainment et de Lagardère Paris Racing. En outre le Groupe consolide dans ses comptes Lagardère Radio SCA dont il détient l'intégralité du capital et ses filiales (Europe 1, Europe 2 et RFM) contrôlées par M. Arnaud Lagardère. Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

