Lagardere S A : Communiqué de presse des résultats du premier semestre 2022

Paris, le 26 juillet 2022, 17h35 Forte croissance du chiffre d'affaires (+38,6%1) du Groupe et niveau élevé du Résop à 107 M€ (vs 3 M€ au S1 2021) Bonne performance de Lagardère Publishing : chiffre d'affaires à un niveau quasi stable (-1,0%1) sur une base historiquement élevée et dans un contexte macroéconomique en mutation Reprise forte de Lagardère Travel Retail (+97,2%1) portée par ses activités en EMEA et en Amérique du Nord Maintien de l'objectif de réduction des coûts du Corporate Perspectives 2022 maintenues Chiffres clés Groupe Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2022 s'établit à 3 027 M€, soit une évolution de +38,6% en données comparables. Le Résop Groupe au premier semestre s'établit à 107 M€, en forte progression de +104 M€, vs +3 M€ au premier semestre 2021. Lagardère Publishing enregistre un Résop qui s'élève à 81 M€ (110 M€ en 2021) et Lagardère Travel Retail un Résop de 26 M€ (-96 M€ en 2021). Le résultat avant charges financières et impôts (RACFI) s'établit à 32 M€ en 2022, contre -91 M€ en 2021, incluant des éléments non récurrents / non opérationnels pour -70 M€. Le résultat net ajusté - part du Groupe s'affiche à +25 M€, contre -86 M€ en 2021. fin juin 2022 , le free cash-flow du Groupe hors variation de BFR est en nette progression à 54 M€, contre -12 M€ à fin juin 2021. La variation du BFR est de -170 M€ à fin juin 2022, avec un fort effet de saisonnalité pour Lagardère Publishing, vs +88 M€ en 2021. L'endettement net s'élève à 1 961 M€ au 30 juin 2022, par rapport à un montant de 1 535 M€ au 31 décembre 2021. Le levier à 3,69x reste proche de celui de fin décembre 2021 de 3,64x. Le Conseil d'Administration s'est réuni le 26 juillet 2022 pour arrêter les comptes au 30 juin 2022. Le rapport d'examen limité des Commissaires aux Comptes a été émis ce jour. 1 Par rapport au premier semestre 2021, en données comparables. 1

CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSOP CHIFFRE D'AFFAIRES Au 1er semestre 2022, le groupe Lagardère affiche un chiffre d'affaires de 3 027 M€, soit une évolution de +45,8% en données consolidées et de +38,6% à données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique essentiellement par un effet de change favorable de +103 M€ (dont +72 M€ liés au dollar américain, +10 M€ liés à la livre sterling et +9 M€ liés au yuan chinois). L'effet de périmètre de 53 M€ est lié principalement aux acquisitions de Workman Publishing et Paperblanks chez Lagardère Publishing et de la société Creative Table Holdings Ltd, basée à Dubaï, chez Lagardère Travel Retail. Chiffre d'affaires (M€) Variation vs 2021 (%) Au Au en données en données 30 juin 2021 30 juin 2022 publiées comparables Lagardère Publishing 1 130 1 216 +7,7% -1,0% Lagardère Travel Retail 831 1 688 +103,2% +97,2% Autres activités* 115 123 +5,8% +7,3% LAGARDÈRE 2 076 3 027 +45,8% +38,6% Lagardère News ( Paris Match , Le Journal du Dimanche , Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d'Entertainment et le Corporate Groupe. RÉSOP GROUPE Le Résop Groupe s'établit à 107 M€, en amélioration de +104 M€ par rapport à juin 2021. Résop Groupe (M€) Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2022 Variation Lagardère Publishing 110 81 -29 Lagardère Travel Retail (96) 26 +122 Autres activités* (11) - +11 LAGARDÈRE 3 107 +104 Lagardère News ( Paris Match , Le Journal du Dimanche , Europe 1, Virgin Radio, RFM, la licence Elle), les activités d'Entertainment et le Corporate Groupe.

 Lagardère Publishing Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires au 30 juin 2022 s'établit à 1 216 M€, soit +7,7% en données consolidées et -1,0%en données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet périmètre de +59 M€ relatif principalement à l'acquisition de Workman Publishing, maison d'édition américaine spécialisée dans l'édition de titres de jeunesse et de livres illustrés, et de Paperblanks, la deuxième marque mondiale de carnets et de papeterie haut de gamme. L'effet de change positif de +39 M€ est essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain (+29 M€) et de la livre sterling (+9 M€). Après un premier trimestre 2022 à +1,4% en données comparables, le deuxième trimestre affiche une baisse de -2,9%, par rapport à un deuxième trimestre 2021 historiquement élevé. Pour le premier semestre 2022, les chiffres ci-dessous sont en données comparables. En France, la branche enregistre une baisse de -3,7%. Ce recul s'explique notamment par la baisse des ventes en Littérature générale et chez Larousse, sur un marché orienté à la baisse. L'Illustré est en légère croissance portée par 2

une belle progression du segment Tourisme, avec la reprise des voyages, ainsi que de la Jeunesse qui bénéficie du succès de plusieurs titres comme Skandar et le vol de la licorne d'A.F. Steadman ou encore des titres Heartstopper d'Alice Oseman, suite à la sortie de la série sur Netflix. À noter la belle performance de Pika, sur le segment des mangas, qui parvient à compenser le succès exceptionnel de 2021, L'Attaque des Titans, grâce au lancement de nouvelles séries. Au Royaume-Uni, la croissance de +1,5% du chiffre d'affaires est notamment liée à la Jeunesse, avec le succès des titres Heartstopper alors qu'en Trade Adulte, l'activité a bénéficié de la notoriété de certains titres sur les réseaux sociaux, tels que Verity de Colleen Hoover et The Love Hypothesis de Ali Hazelwood chez Little, Brown Book Group. L'Éducation, impactée en 2021 par les restrictions sanitaires, affiche une belle progression. Aux États-Unis, la baisse du chiffre d'affaires de -1,9% s'explique notamment par un programme de parutions moins fourni qu'en 2021 malgré quelques beaux succès sur le premier semestre 2022 tels que Run, Rose, Run, co-écrit par James Patterson et Dolly Parton chez Little, Brown Adult ou encore Verity de Colleen Hoover chez Grand Central Publishing. En Espagne/Amérique latine, l'activité en hausse de +7,4% bénéficie de la progression du Trade au Mexique, fortement impacté début 2021 par les effets de la crise sanitaire. L'Espagne, en revanche, est en repli sous l'effet d'un démarrage plus tardif de la campagne scolaire en 2022 que le dynamisme du Trade ne compense pas intégralement. Le chiffre d'affaires des Fascicules progresse légèrement (+0,5%). Au premier semestre 2022, le poids du livre audio-numériquereprésente 4,5% du chiffre d'affaires total de Lagardère Publishing (contre 4,2% au premier semestre 2021). De son côté, le poids du livre numériqueest en léger repli et s'établit à 7,6% contre 8,2% au premier semestre 2021. Résop Le Résop de Lagardère Publishing s'élève à 81 M€, en baisse de -29 M€ par rapport à la performance historique du premier semestre 2021. Ce recul s'explique notamment par les tensions inflationnistes sur les coûts de production, le transport et les coûts salariaux. Lagardère Travel Retail Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires au 30 juin 2022 s'établit à 1 688 M€, soit +103,2% en données consolidées et +97,2% en données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet périmètre négatif de -5M€ et un effet de change positif de +64 M€ est liée essentiellement à l'appréciation du dollar américain (+43 M€) et du yuan chinois (+9 M€). Après un premier trimestre 2022 à +96,8% en données comparables, le deuxième trimestre affiche une croissance de +97,5%. Pour le premier semestre 2022, les chiffres ci-dessous sont en données comparables. En France,la branche enregistre une hausse d'activité de +120,1% (-31,0% vs S1 2019), due à la reprise du trafic aérien international, notamment intra-européen et à destination des États-Unis. La zone EMEA (hors France)est en hausse de +148,2% (-16,5% vs S1 2019) sous l'effet de la forte reprise des déplacements, régionaux et transatlantiques, notamment en Europe de l'Ouest et en Pologne. La zone Amériqueenregistre également une forte progression du chiffre d'affaires à +78.5% (-4,2% vs S1 2019) sur le semestre alors même que l'activité aux États-Unis (+64,2%) avait déjà repris depuis le deuxième trimestre 2021 et que le Canada (+584,0%) bénéficie d'un effet de base favorable dû aux restrictions sanitaires au deuxième trimestre 2021. L'Asie-Pacifiqueest en hausse de +1.6%, grâce au Pacifique, alors que la politique zéro-Covid en Chinelimite fortement la reprise du trafic aérien domestique et international des passagers chinois. Résop Le Résop de Lagardère Travel Retail s'établit à 26 M€, en hausse de +122 M€ par rapport au premier semestre 2021. Cela représente un flow through (impact de la baisse du chiffre d'affaires sur le résultat opérationnel) à un niveau exceptionnellement bas de 6,7% par rapport à 2019 en données consolidées. Ce faible niveau de flow through s'explique par l'impact d'une combinaison de facteurs au cours du semestre liés notamment à la poursuite de la mise en œuvre du programme d'optimisation des performances LEAP, des aides 3

ponctuelles liées à la crise Covid, l'ajustement de loyers, l'adaptation des opérations des points de vente en fonction du trafic et des carences en effectifs dans certains pays. Les charges ont en effet été réduites de 287 M€ au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2019, dont 102 M€ de baisse de frais fixes. Autres activités Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires au 30 juin 2022 s'établit à 123 M€, soit une hausse de +5,8% en données consolidées et +7,3% en données comparables par rapport au 30 juin 2021. La croissance du chiffre d'affaires a été portée principalement par Lagardère Live Entertainment dont l'activité des salles de spectacles avait été très fortement impactée par la crise sanitaire durant le premier semestre 2021. L'activité du Pôle News (-1,4%) est affectée par le repli des Radios (-6,9%) lié à la baisse des audiences atténué par la bonne performance de la Presse (+2,3%), notamment du chiffre d'affaires publicitaire, et des licences internationales Elle (+5,9%). Résop Le Résop des Autres activités est en progression de +11 M€ par rapport au premier semestre 2021 pour atteindre l'équilibre. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT (M€) 1er semestre 2021* 1er semestre 2022 Chiffre d'affaires 2 076 3 027 Résop Groupe 3 107 Résultat des sociétés mises en équivalence** (22) (5) Éléments non récurrents / non opérationnels (72) (70) Dont Impacts IFRS 16 sur les contrats de concession (11) 17 Résultat avant charges financières et impôts (91) 32 Charges financières nettes (25) (37) Charges d'intérêts sur dettes de location (32) (29) Résultat avant impôts (148) (34) Impôts (9) 2 Résultat net des activités abandonnées 5 - Résultat net (152) (32) Intérêts minoritaires (1) (13) Résultat net - part du Groupe (153) (45) Retraité du fait de l'application rétrospective du deuxième amendement IFRS 16 - Covid-19.

Le résultat des sociétés mises en équivalence (avant pertes de valeur) est de -5 M€ au 30 juin 2022, en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2021. Les entités en partenariat chez Lagardère Travel Retail sont moins touchées par les effets de la crise sanitaire, notamment en France. Les éléments non récurrents / non opérationnels s'établissent à -70 M€, contre -72 M€ en 2021. Ils comprennent principalement : des plus et moins-values de cession pour un montant net de +1 M€ correspondant principalement aux impacts des cessions des participations dans Atticus ;

des charges de restructuration pour -29 M€, dont -26 M€ sur les Autres activités liés aux coûts d'OPA et aux conséquences du changement de contrôle de Lagardère SA, et -2 M€ chez Lagardère Publishing ;

l'amortissement des actifs incorporels et les charges relatives aux acquisitions et cessions pour -56 M€, dont -46 M€ chez Lagardère Travel Retail liés aux contrats de concession en Amérique du Nord (Paradies, HBF et Vino Volo), en Italie (aéroport de Rome et Airest) et en Belgique (IDF), et -8 M€ chez Lagardère Publishing ;