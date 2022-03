Lagardere S A : Constance Benqué, Présidente de Lagardère News, nomme Stéphane Bosc, Directeur délégué des antennes musicales.

Retour Le 22 mars 2022

Directement rattaché à Constance Benqué, Stéphane conserve son périmètre d'action en tant que Directeur délégué de RFM et Directeur des programmes et de l'antenne d'Europe 1.

Fort de son expérience du média radio et sur les Musicales, Stéphane pourra s'appuyer sur l'expertise de Frédéric Pau sur Virgin Radio, afin de poursuivre le développement de son offre éditoriale différenciante et son positionnement musical pop-rock-électro, dans la conquête toujours plus accrûe de nouveaux auditeurs.

Sa nomination est effective à compter de ce jour.

Stéphane Bosc a près de 30 ans de carrière en radio en France et à l'International.

Il débute sa carrière en 1995 chez Nostalgie (NRJ Group) pour diriger les programmes et la marque de 2000 jusqu'en 2009. Stéphane Bosc rejoint ensuite le bouquet de radios en ligne Go on Média (GOOM) pour assurer la Direction des radios B to B et évolue en tant que Directeur Délégué au contenu.

En 2012, il prend la Direction de la stratégie des programmes et de la ligne éditoriale de 20 radios à l'international pour Lagardere Active Radio International (LARI) et travaille sur l'ouverture et le développement de nouvelles radios au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

En 2015, Il intègre la radio RFM en tant que Directeur des programmes puis devient Directeur Délégué en 2017.