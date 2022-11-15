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LAGARDÈRE S.A.

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Lagardere S A : Document AMF CP. 2022DD871791

15/11/2022 | 18:23
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2022DD871791

14 novembre 2022

FR0000130213 - DD154128

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ARJIL COMMANDITEE-ARCO SOCIETE ANONYME personne morale liée à ARNAUD LAGARDERE, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LAGARDERE SA

LEI : 969500VX2NV2AQQ65G45

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 14 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : PLACES MULTIPLES

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130213

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 18.8500 Euro

VOLUME : 806.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 18.8500 Euro

VOLUME : 806.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 14 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Acquisition dans le cadre d'un mandat de négociation confié à un PSI

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Lagardère SA published this content on 15 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 November 2022 17:21:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2021 -101 M -104 M -
Dette nette 2021 3 446 M 3 562 M -
PER 2021 -32,5x
Rendement 2021 2,05%
Capitalisation 2 673 M 2 762 M -
VE / CA 2020 1,48x
VE / CA 2021 1,33x
Nbr Employés 27 000
Flottant 21,6%
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Objectif de cours Moyen
Ecart / Objectif Moyen -
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Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman & Chief Executive Officer
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Nicolas Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa Independent Director
Valérie Iréne Amélie Bernis Independent Director
Véronique Morali Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.-22.03%2 762
PEARSON PLC55.45%8 023
SCHIBSTED ASA-45.16%4 222
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED-11.00%2 591
KADOKAWA CORPORATION-17.08%2 470
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD1.36%2 464