Lagardere S A : Document AMF CP. 2022DD873885

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2022DD873885
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29 novembre 2022
FR0000130213 - DD154355
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
ARJIL COMMANDITEE-ARCO SOCIETE ANONYME personne morale liée à ARNAUD LAGARDERE, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : LAGARDERE SA
LEI : 969500VX2NV2AQQ65G45
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : PLACES MULTIPLES
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000130213
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 18.9500 Euro
VOLUME : 70.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 18.9500 Euro
VOLUME : 70.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 novembre 2022