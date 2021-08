Lagardere S A : Europe 1 donne rendez-vous aux auditeurs dès le 23 août

Europe 1 donne rendez-vous aux auditeurs dès le 23 août

En semaine

« Europe Matin » :

5h-6h30, Julien Pearce et Ombline Roche : Julien Pearce et Ombline Roche, entourés des journalistes de la rédaction, accompagnent les lève-tôt pour un premier tour complet de l'actualité.1h30 chaleureuse pour découvrir les dernières informations avec des journaux toutes les demi-heures et les sujets du quotidien, rythmées par trois grands entretiens : un tour des initiatives en France à 5h19, un invité d'actu à 6h10 avec Julien Pearce et une interview consommation portée, à 5h40, par Ombline Roche qui livrera également, à 6h20, sa « partition » aux auditeurs . Sans oublier les éditorialistes de la PQR, les prescriptions culturelles de la rédaction, « le pressing », « le journal des sports » et l'incontournable météo.

6h30-9h, Dimitri Pavlenko : Dimitri Pavlenko prend les commandes de la matinale d'Europe 1. Deux heures trente de direct à l'écoute de celles et ceux qui font le monde : le raconter, le décrypter et l'analyser pour donner des clés de lecture et de compréhension aux auditeurs. Il mènera notamment une grande interview éco à 6h40. Les auditeurs retrouveront leurs rendez-vous habituels : à 8h15, « L'interview politique » portée par Sonia Mabrouk, une revue de presse internationale (6h53), l'innovation avec Anicet Mbida (6h49), les éditos de Vincent Hervouët (7h10), Virginie Phulpin (7h19) et Nicolas Beytout de l'Opinion (7h53), mais aussi Emmanuel Duteil pour l'économie (7h15), des journaux long format toutes les demi-heures et l'actualité en fil rouge tout au long de la matinale avec « Le journal permanent » d' Albanne Leprince. Ils retrouveront un billet d'humeur, les prescriptions du service culture d'Europe 1 à 7h47 et plongeront dans les archives de la station chaque jour à 7h23 avec Laure Dautriche et Pauline Jacot.

« Culture médias », 9h-11h, Philippe Vandel : Troisième saison pour Culture médias avec Philippe Vandel entouré de chroniqueurs et de signatures de la station. Louise Bernard présentera « le journal des médias » et dévoilera les audiences TV chaque matin à 9h05. De nouvelles voix rejoignent l'émission : le journaliste Bruno Donnet reviendra dans « Télescopage » sur un fait médiatique, l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Le Bret pour « La Story Le Bret », et la journaliste Lisa-Marie Marques pour le portrait de l'invité culture. Les auditeurs auront rendez-vous avec « les incontournables » proposés par les journalistes culture de la rédaction parmi lesquels : Nicolas Carreau, Margaux Baralon et Clément Lesaffre.

« Bienfait pour vous », 11h-12h30, Julia Vignali et Mélanie Gomez : Chaque jour, Julia Vignali et Mélanie Gomez, entourées de trois chroniqueurs, proposent une émission dédiée au bien-être et au mieux vivre. Travail, consommation, couple, parentalité… un magazine utile et feel-good qui traite de toutes les thématiques de la vie quotidienne.

« Europe Midi », 12h30-13h, Romain Desarbres : Romain Desarbres propose chaque jour aux auditeurs une demi-heure d'information rythmée par des reportages, des interviews et la parole des experts en studio. Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le tour complet de l'actualité.

« La France bouge », 13h-14h, Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag : Troisième saison pour La France bouge sur Europe 1 emmenée par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Le duo de journalistes accueille une grande patronne ou un grand patron autour d'un thème d'actualité (bilan de la saison touristique, immobilier, rénovation énergétique etc.). Ils évoquent, au micro d'Europe 1, leur expérience personnelle et conseillent un jeune entrepreneur qui vient de se lancer. Son projet pourra être sélectionné pour participer à la 8ème édition des « Trophées Europe 1 de l'avenir ». Les auditeurs retrouvent également la saga d'une grande entreprise française.

« Hondelatte raconte », 14h-15h, Christophe Hondelatte : Christophe Hondelatte captive les auditeurs avec son ton unique. Faits divers, parcours de vie, et destins hors normes... il raconte et revient sur ces histoires qui passionnent les Français. Le récit du jour est toujours disponible à partir de 6h avant sa diffusion sur l'antenne et la veille dès 15h pour les abonnés de l'offre PREMIUM.

« Hondelatte raconte… une année », 15h-16h, Christophe Hondelatte : Cette saison, Christophe Hondelatte revisite chaque semaine une année (société, politique, mœurs, culture…) en puisant dans la richesse du patrimoine sonore d' Europe 1.

« Historiquement Vôtre », 16h-18h, Stéphane Bern et Matthieu Noël : Deuxième saison pour Stéphane Bern et Matthieu Noël. Le duo complice s'amuse avec l'Histoire - la grande, la petite, la moyenne… Ils retracent ensemble les destins extraordinaires de personnalités qui n'auraient jamais pu se croiser. Entourés de leur trio de chroniqueurs composé de David Castello-Lopes, Clémentine Portier-Kaltenbach et Olivier Poels, ils proposent deux heures où le savoir et l'humour avancent main dans la main. Nouveauté de l'émission, le quizz de « La lutte finale », porté par Stéphane Bern.

« Punchline », 18h-19h en co-diffusion sur CNEWS, « Punchline...la suite », 19h-20h, Laurence Ferrari (du lundi au jeudi) - Pierre de Vilno le vendredi : Deux heures d'information et de débats en direct orchestrées par Laurence Ferrari, nouveau visage de la station, avec toute la rédaction d'Europe 1.

« Verveine Underground », 20h-22h, Mouloud Achour (du lundi au jeudi) : Dès la fin du mois de septembre, du lundi au jeudi, Mouloud Achour prend les commandes de Verveine Underground. Chaque soir, un invité se livre en chansons et dévoile sa playlist au micro d'Europe 1. Une fois par semaine, un DJ s'invite dans l'émission et offre un set aux auditeurs.

« Le grand journal de la nuit », 22h-22h30, Alexandre Le Mer : Pour ne rien manquer de l'actualité de la journée : le grand journal de la nuit est présenté par Alexandre Le Mer avec la rédaction d'Europe 1. Il est suivi, chaque soir, de l'interview éco d'Emmanuel Duteil qui donne la parole à un chef d'entreprise. Et toujours « Top à Wall Street » et le coup d'œil aux Unes de la presse du lendemain.

« La Libre antenne », 22h30-01h du lundi au jeudi Olivier Delacroix et Sabine Marin 23h00-01h00 du vendredi au dimanche : Au cœur de la nuit, les auditeurs confient, dans une atmosphère intimiste et chaleureuse, leurs questionnements et doutes aux oreilles attentives d'Olivier Delacroix du lundi au jeudi et de Sabine Marin du vendredi au dimanche.

« Europe 1 Sport », 20h-23h- Lionel Rosso du vendredi au dimanche : Lionel Rosso est de retour pour une nouvelle saison aux manettes de la grande tranche de sport de la station. Il donne rendez-vous aux auditeurs et passionnés de foot pour vivre avec les journalistes et correspondants d'Europe 1, en duplex des stades, les temps forts de la Ligue 1 et les résultats en direct.

Le week-end

« Europe Matin week-end », samedi et dimanche de 6h à 9h, Bérénice Bourgueil : Bérénice Bourgueil, nouvelle voix de la station, réveille chaque samedi et dimanche avec esprit et bonne humeur les auditeurs de la station. Entourée d'une bande de chroniqueurs et journalistes, elle propose de nouveaux rendez-vous autour de la vie quotidienne, de la culture et du terroir. Cette année présidentielle marque le grand retour de Jean-Pierre Elkabbach qui prendra les commandes du grand entretien chaque week-end à 8h15. Les auditeurs retrouveront l'édito signé Catherine Nay (8h38), le journal de Sébastien Guyot sans oublier les courses par Thierry Léger à 6h10.

« C'est arrivé cette semaine » / « C'est arrivé demain », samedi et dimanche de 9h à 10h, Frédéric Taddeï : Frédéric Taddeï revient pour une deuxième saison, et décrypte l'esprit de notre époque à travers celles et ceux qui l'incarnent… le samedi pour prendre du recul et revenir sur la semaine écoulée et le dimanche pour anticiper la semaine à venir.

« Les Grandes voix », le samedi de 10h à 11h, Pierre de Vilno : Décrypter, analyser et débattre de la vie politique, tels sont les mots d'ordre de ce rendez-vous porté par Pierre de Vilno entouré des voix historiques de la station : Catherine Nay, Michèle Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carreyrou. Chaque samedi, ils mettent leur expertise et leur parfaite connaissance de la vie politique au service des auditeurs.

« Le Grand Rendez-vous » Europe 1, CNEWS, Les Echos, le dimanche de 10h à 11h, Sonia Mabrouk : Pendant une heure, Sonia Mabrouk, voix bien connue des auditeurs de la station et des téléspectateurs de CNEWS, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, et Mathieu Bock-Côté, sociologue, universitaire et essayiste québécois, questionnent leur invité sur les grands thèmes de l'actualité et sur sa responsabilité d'acteur de la vie publique. Une émission riche de débats et d'échanges pour prendre de la hauteur en cette année présidentielle. Le grand entretien de référence, en partenariat avec CNEWS et Les Echos.

« La table des bons vivants », le samedi de 11h à 12h30, Laurent Mariotte : Laurent Mariotte, entouré des bons vivants Yves Camdeborde, Ophélie Neiman et Charlotte Langrand du Journal du dimanche, propose une émission autour de la cuisine du quotidien et du mieux manger. Qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils partagent leur passion des bons produits et de la gastronomie avec les auditeurs. Promenades à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et astuces, sont au programme de ce rendez-vous gourmand.

« La table du dimanche », le dimanche de 11h à 12h30, Laurent Mariotte : La table du dimanche retranscrira l'ambiance d'un déjeuner du dimanche autour d'un invité pour le découvrir sous un autre angle. De la convivialité, de l'humeur, de la confidence, de l'échange et de l'inattendu. En fil rouge, un chef cuisinier exécutera une recette de son choix. La discussion avec l'invité sera ponctuée d'échanges avec le cuisinier, mais aussi avec des invités surprises, des artisans du goût et un convive récurrent, le critique Emmanuel Rubin; il distillera ses coups de cœurs et ses coups de gueule autour de la gastronomie et de l'actu.

« Le journal », samedi et dimanche de 12h30 à 13h, Thomas Lequertier : Le rendez-vous de la mi-journée présenté par Thomas Lequertier accompagné de la rédaction d'Europe 1. Trente minutes pour faire un tour complet de l'actualité nationale, internationale et sportive. Une grande interview vient clore cette grande demi-heure d'information.

« Il n'y a pas qu'une vie dans la vie », samedi et dimanche de 13h à 14h, Isabelle Morizet : Chaque samedi et dimanche à 13h, Isabelle Morizet mène, sur le ton de la conversation, un grand entretien avec une personnalité. Un tête-à-tête sans fausse pudeur où l'interviewé se laisse porter sur la route des confidences.

« CLAP », le samedi de 14h à 15h, Laurie Cholewa : Chaque samedi, Laurie Cholewa plonge les auditeurs dans l'univers du 7ème art. Quelles sont les dernières sorties, les films en tournage ? ... CLAP passe en revue toute l'actualité du cinéma en compagnie d'invités de marque... Didier Allouch proposera « Le journal d'Hollywood » . CLAP, l'émission qui raconte le cinéma !

Laurie Cholewa sera chaque mercredi à 7h47 dans la matinale de Dimitri Pavlenko.

« La voix est livre », le dimanche de 14h à 15h, Nicolas Carreau : Quatrième saison pour La voix est livre présentée par Nicolas Carreau. Que ce soit à travers la parole d'un écrivain qu'il reçoit, de la bibliothèque d'une personnalité qu'il visite, d'un libraire avec lequel il s'entretient ou d'un ouvrage qui a marqué la vie d'un auditeur, Nicolas Carreau met les livres à l'honneur sur Europe 1.

« Samedi en France », le samedi de 15h à 16h, William Leymergie : Dans Samedi en France, William Leymergie propose aux auditeurs de partir à la découverte des différentes régions de France. A travers plusieurs thématiques : tourisme, Histoire, archives sonores d'évènements qui s'y sont déroulés, ou biographie de célébrités nationales nées, William Leymergie, accompagné de Gavin's Clemente Ruiz, met à l'honneur la diversité du patrimoine français en dévoilant, aux auditeurs, des aspects moins connus.

« Dis-moi ce que tu chantes », le dimanche de 15h à 16h, Didier Barbelivien : Dimanche dans Dis-moi ce que tu chantes, un invité se dévoile en chansons au micro de Didier Barbelivien, auteur-compositeur- interprète. Cinq chansons qui ont marqué sa vie pour le découvrir sous un autre angle.

« Europe Soir week-end », samedi et dimanche de 18h à 20h, Pierre de Vilno : Pierre de Vilno, voix de la station, prend les commandes de la grande tranche d'information du week-end. Plusieurs invités d'actualité se succèdent à son micro lors de deux grandes interviews à 18h20 et 19h19. A 18h30, il anime le « débat des grandes voix ». Les auditeurs retrouvent, à 19h27, la chronique environnement présentée par Virginie Salmen, le rendez-vous « Ecoutez le monde chanter » porté par Christophe Nicolas et Philippe Legrand propose, à 19h50, un grand entretien.



