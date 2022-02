Lagardere S A : Europe 1 lance quatre nouvelles webradios musicales

Retour 23 février 2022

Après Radio Hondelatte lancée à la rentrée 2020, Europe 1 poursuit son essor sur le numérique avec quatre nouvelles webradios musicales : Europe 1 jazz, Europe 1 musique classique, Europe Musique, Europe 1 nouvelle scène. Rendez-vous sur l'application Europe 1 et sur Europe 1.fr pour les découvrir.

Europe 1 donne rendez-vous aux adeptes de jazz, de musique classique, de grands standards du patrimoine musical ou de la nouvelle scène et plus largement à tous les amoureux de la musique ! L'occasion de retrouver sur une seule et même interface les plus grands compositeurs de la musique classique et du jazz, mais aussi les talents de la nouvelle scène pop française et internationale ainsi que les artistes diffusés sur l'antenne d'Europe 1 et dans l'émission Musique! présentée par Stéphanie Loire. Elaborées par les équipes d'Europe 1, ces quatre nouvelles webradios rythmeront le quotidien des auditeurs.

Pour Stéphane Bosc, directeur des programmes et de l'antenne d'Europe 1 : « Europe 1, qui a accompagné les grands noms de la chanson française et fut également en 1955 la première station à promouvoir le jazz dans l'émission Pour ceux qui aiment le jazz avec Daniel Filipacchi et Frank Ténot, réaffirme ainsi avec ces quatre webradios son engagement sur le territoire de la musique. »