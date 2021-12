Lagardere S A : Hachette Innovation Program (HIP) devient la Direction du Développement et de l'Innovation d'Hachette Livre

Retour Vanves, le 16 décembre 2021

La créativité et la capacité à innover, à inventer de nouveaux formats, de nouveaux contenus, sont une des forces du Groupe et de ses maisons d'édition. En 2015, le groupe Hachette Livre a été précurseur dans l'édition en créant le programme HIP (Hachette Innovation Program), dont la mission était la suivante : accélérer la transformation digitale du Groupe, diffuser plus largement une culture d'innovation et partager avec les équipes les tendances émergentes susceptibles d'impacter l'évolution de nos marchés.

Après six ans d'existence et de nombreux projets lancés avec succès, le programme HIP a atteint sa maturité. Fort de cette première étape réussie, le groupe Hachette Livre affirme sa volonté de renforcer le rôle joué par l'innovation dans sa stratégie de développement, en créant une Direction du Développement et de l'Innovation.

La Direction du Développement et de l'Innovation aura notamment pour objectif d'identifier de nouvelles opportunités de croissance, organique ou externe, et d'étudier les investissements pertinents dans le cadre du développement du Groupe ; elle sera également chargée d'apporter son appui aux projets de développement et de diversification des maisons d'édition du groupe. En parallèle, cette Direction continuera à proposer des études, des événements et des communications internes destinés à encourager la culture de l'innovation et l'expérimentation au sein des différentes branches et filiales d'Hachette Livre.

« L'édition est un secteur où l'innovation aussi fera la différence. À nous d'anticiper, de continuer à innover, pour être toujours plus proches de nos publics et savoir répondre aux enjeux de demain. C'est ce que nous faisons avec la création de cette nouvelle Direction du Développement et de l'Innovation d'Hachette Livre », précise Pierre Leroy, Président Directeur Général d'Hachette Livre.

Fabrice Bakhouche, Directeur Général Délégué d'Hachette Livre indique : « La Direction du Développement et de l'Innovation a pour vocation d'accélérer notre croissance sur les formats digitaux et de poursuivre le développement sur les marchés adjacents au livre, tout en accélérant le déploiement de nos univers narratifs sur de multiples formats ».

La Direction du Développement et de l'Innovation sera dirigée par Maja Thomas, qui pilotait jusqu'à présent le programme HIP, secondée par Nicolas Docao, nommé Directeur Adjoint en charge du Développement.





Maja Thomas : Diplômée de l'Université de San Diego et de Princeton, Maja Thomas a commencé sa carrière à Time Warner comme productrice de livres audio. Elle rejoint Hachette Livre en 2006 comme Directrice de Hachette Digital et de l'Edition numérique, et en 2007, en plus de ces responsabilités, elle est nommée Directrice du Numérique de Hachette Book Group, la filiale américaine de Hachette Livre. Elle poursuit sa formation par des cours à Simmons College à Boston, puis à Henley et à l'Insead en Angleterre et en France. Après trois années passées à conseiller des start-ups comme consultante spécialisée en technologie et en édition numériques dans la Silicon Valley, Maja est revenue chez Hachette Livre en 2017 comme Directrice de Hachette Innovation Program (HIP). En 2018, elle est nommée Directrice de l'Innovation et membre du Comité Exécutif International de Hachette Livre.

Nicolas Docao : Né en 1989, Nicolas Docao est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan. Il a débuté sa carrière en qualité de Consultant en stratégie chez EY-Parthenon avant de rejoindre le groupe Hachette Livre en 2017 au poste de Chargé de mission Stratégie. Depuis 2020, Nicolas Docao était Chargé de mission Stratégie & Développement Corporate au sein de la Direction Générale du groupe.

Contact presse Hachette Livre Magali Hamonic - Adjointe à la Direction de la Communication - mhamonic@hachette-livre.fr - 06 74 08 12 32