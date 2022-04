Lagardere S A : Hachette Livre annonce la création de la Fondation Hachette pour la lecture

Retour Vanves, le 20 avril 2022

Le groupe Hachette Livre lance la Fondation Hachette pour la lecture, sous l'égide de la Fondation de France, afin de contribuer à la promotion de la lecture et soutenir les acteurs engagés dans cette mission.

Alors que la lecture a été déclarée grande cause nationale pour l'année 2021-2022, Hachette Livre, premier groupe d'édition français, souhaite élargir son rôle d'acteur et de diffuseur de la culture, en favorisant l'accès à la lecture et en donnant le goût et le plaisir de lire au plus grand nombre. Cet engagement s'inscrit pleinement dans sa mission d'éditeur initiée il y a bientôt 200 ans.

Placée sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Hachette pour la lecture s'est donnée pour mission d'œuvrer en faveur de la promotion de la lecture, de l'écriture et plus généralement de la maîtrise de la langue française auprès de tous les publics, en portant une attention particulière à la jeunesse et aux publics éloignés de la lecture ou empêchés de lire.

La Fondation Hachette pour la lecture financera une dizaine de projets en 2022, en France ou à l'étranger, portés par des organismes français à but non lucratif accomplissant des missions d'intérêt général, en lien avec l'objet de la Fondation. Elle soutiendra plus particulièrement les projets qui présentent des actions de prévention de l'illettrisme à destination de la petite enfance, des jeunes et de leur famille ainsi que ceux qui utilisent la lecture comme outil d'amélioration de l'insertion sociale et économique de personnes en situation d'exclusion ou de rupture.

Dans le but de sélectionner les initiatives qu'elle soutiendra, la Fondation Hachette pour la lecture lance aujourd'hui son appel à projets, ouvert jusqu'au 14 juin 2022.

Les dossiers qui auront été retenus seront susceptibles d'obtenir chacun un financement pouvant aller de 20 000 à 100 000 euros.

« Alors que nous vivons une époque de doutes profonds, de remises en question, d'atteintes répétées aux principes démocratiques, l'engagement en faveur de la lecture est plus qu'une grande cause, c'est une urgence à traiter sur le long terme pour accompagner les générations actuelles et à venir. La lecture, c'est l'accès au savoir, et avec lui à l'émancipation, à l'imaginaire et à l'épanouissement. Sa pratique est ainsi essentielle et doit être valorisée et défendue à tout prix » a déclaré Pierre Leroy, Président-Directeur Général d'Hachette Livre et Président de la Fondation Hachette pour la lecture.

Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 598 M € pour l'année 2021, il est n°1 en France, n°2 au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). La centaine de maisons d'édition qui font partie du groupe publie environ 16 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basé à Vanves, France