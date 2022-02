Lagardere S A : Hachette Livre annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de La Boîte de Jeu

Hachette Livre et les actionnaires de La Boîte de Jeu ont signé un accord en vue de l'acquisition par Hachette Livre de la majorité du capital social de La Boîte de Jeu.

La Boîte de Jeu est un éditeur français de jeux de société indépendant créé par Benoit Bannier, Benjamin Carayon et Timothée Gibelin en 2013, basé à Arceau en Côte-d'Or. La Boîte de Jeu a connu une forte croissance, grâce à des jeux tels que Cerbère ou It's a Wonderful World, mais aussi en développant une expertise des lancements sur les plateformes collaboratives telles que Kickstarter. Le catalogue actuel de La Boîte de Jeu comprend une vingtaine de jeux, majoritairement destinés à la clientèle des jeux de stratégie.

Benoit Bannier poursuivra, avec ses équipes, le développement de La Boîte de Jeu en continuant à la diriger, aux côtés d'Isabelle Jeuge-Maynart, CEO d'Hachette Boardgames, qui sera nommée présidente.

L'acquisition du contrôle de la société par Hachette Livre permettra au groupe de renforcer la branche Hachette Boardgames avec ce studio de premier plan. La Boîte de Jeu complètera parfaitement l'offre éditoriale proposée au sein des studios actuels : Funnyfox (généraliste), Studio H (stratégie et famille), Sorry We Are French (stratégie et famille), Le Scorpion Masqué (famille et ambiance), Hiboutatillus (ambiance) et Gigamic (famille). La Boîte de Jeu est d'ores et déjà distribué par Blackrock Games qui fait également partie d'Hachette Boardgames.

En outre, l'expertise de Benoit Bannier et de son équipe en matière de lancements Kickstarter, devrait leur permettre de développer au sein de La Boîte de Jeu un service d'agence de conseil destiné aux studios du groupe Hachette Livre, mais aussi à des studios hors groupe, pour des lancements sur les plateformes collaboratives.

L'opération étant soumise à certaines conditions suspensives usuelles, sa réalisation devrait intervenir d'ici la fin du mois de février 2022.

Hachette Boardgames est une branche de Hachette Livre dédiée aux jeux de société. Elle comprend les éditeurs et distributeurs Gigamic, Blackrock Games, Randolph, mais aussi les studios de création Studio H, Funnyfox, Le Scorpion Masqué et Sorry We Are French, ainsi que Hiboutatillus, l'éditeur de Blanc Manger Coco. De nombreux jeux du portefeuille d'Hachette Boardgames ont été primés : Oriflamme (Studio H), As d'or 2020 ; Roulapik (Gigamic), Kinderspiel des Jahres 2020 ; Micro Macro (distribué par Blackrock), As d'or 2021 et Spiel des Jahres 2021.



Hachette Livre



Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 598 M € pour l'année 2021, il est n°1 en France, n°2 au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). La centaine de maisons d'édition qui font partie du groupe publie environ 17 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules.