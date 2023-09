Hachette Livre et Bibliothèques Sans Frontières ont signé une convention de partenariat, prolongeant les multiples actions menées conjointement depuis plus d'un an et proposant de nouvelles pistes de collaboration pour les trois prochaines années.

Pierre Leroy, Président-Directeur général de Hachette Livre et Jérémy Lachal, Directeur général de Bibliothèques Sans Frontières, ont co-signé le 26 septembre la Convention de partenariat 2023-2026.

En 2022, lors de l'invasion militaire russe en Ukraine, Bibliothèques Sans Frontières a mobilisé ses équipes et ses moyens pour venir en aide aux réfugiés. Face à l'urgence, Hachette Livre s'est immédiatement engagé aux côtés de l'association pour faire un don permettant le déploiement d'une « Ideas Box ». Cette médiathèque mobile en kit offre aux familles déplacées un espace pour se

rencontrer, se divertir et accéder à des ressources éducatives et culturelles.

De cette première action est née une évidence : celle d'imaginer un partenariat inscrit dans la durée et s'exprimant à travers différentes initiatives. Depuis plus d'un an Hachette Livre et Bibliothèques Sans Frontières ont ainsi collaboré pour mener différents projets solidaires.

La fondation Hachette pour la lecture a soutenu « Mon sac de livres » dans le cadre de son appel à projets 2022 et son financement a participé au déploiement de l'opération. Cette initiative permet d'offrir des livres aux enfants exilés arrivants en France, afin de contribuer à leur intégration et pour les accompagner dans l'apprentissage de la langue et de la culture de leur nouveau pays d'accueil.

Des collaborateurs du groupe Hachette Livre ont pris part à l'édition 2022 du « Design Jam Solidaire », un hackathon organisé annuellement par BSF dont l'objectif est d'imaginer des solutions concrètes afin de partager la connaissance avec des populations vulnérables qui en ont besoin.

Plusieurs sessions de mécénat de compétences ont également été organisées en 2023 pour lesquelles Hachette Livre a offert la possibilité à des collaborateurs des métiers de la branche distribution et logistique de venir mettre leurs compétences au service des équipes de BSF.

Pierre Leroy, Président-Directeur général d'Hachette Livre déclare : « Hachette Livre et Bibliothèques Sans Frontières ont en commun un engagement indéfectible au service d'une cause majeure : l'accès aux savoirs. Nous partageons cette conviction que la lecture est essentielle à l'égalité des chances, au développement de chacun. L'accès à la lecture ne doit pas être un droit réservé, mais une chance et une liberté pour tous. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité inscrire notre engagement auprès de BSF à travers la signature d'une convention de partenariat afin de développer une collaboration durable, riche d'actions diversifiées pour les années à venir. »

La Convention de partenariat 2023-2026

Hachette Livre a officialisé sa collaboration avec Bibliothèques Sans Frontières avec la signature d'une Convention, donnant au partenariat une ambition de long terme avec un cadre tri-annuel, autour de trois axes dont le soutien financier, l'engagement des collaborateurs d'Hachette Livre pour soutenir les actions de BSF ainsi que des dons en nature.

Le groupe Hachette Livre, filiale de Lagardère SA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 748 M€ pour l'année 2022, il est n°1 en France, n°2 au Royaume‐Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). Plus de 200 marques d'édition font partie du groupe et publient environ 15 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules.