Lagardere S A : Hachette UK fait l'acquisition de Paperblanks

Londres, le 18 janvier 2022

Hachette UK a annoncé l'acquisition de Paperblanks, la deuxième marque mondiale de carnets, agendas, journaux et articles de papeterie haut de gamme, après Moleskine. Cette acquisition fait suite à la signature d'un accord le 14 janvier 2022, permettant à Hachette UK, la filiale anglaise de Hachette Livre, d'acquérir 100% du capital de Paperblanks.

David Shelley, Directeur Général de Hachette UK, a précisé : « Depuis longtemps j'admire Paperblanks et les articles de papeterie créés par la marque. Leurs magnifiques carnets, leurs agendas et leurs articles de papeterie haut de gamme leur ont permis de conquérir de nombreux fans inconditionnels à travers le monde au cours des 30 dernières années. Je suis convaincu qu'en tant qu'éditeur de livres, il existe de vraies opportunités pour acquérir et développer des activités complémentaires. Depuis le rachat de la maison d'édition Laurence King Publishing l'année dernière, nous avons beaucoup appris sur le marché des jeux et de l'objet cadeau et de nombreuses idées sont nées de la proximité des univers du livre et du jeu. Je pense qu'il en sera de même avec Paperblanks et qu'il y aura de nouvelles opportunités passionnantes de collaboration créatives qui naîtront avec les activités d'édition d'Hachette. Je suis très heureux que Victor Marks nous ait confié son entreprise. »

Fabrice Bakhouche, Directeur Général Délégué du groupe Hachette Livre, a indiqué : « Hachette Livre est un groupe d'édition qui a pris des positions depuis plusieurs années sur des territoires connexes au monde du livre, à l'instar des fascicules, des jeux mobiles ou, plus récemment, des jeux de société. L'acquisition de Paperblanks, numéro 2 mondial du marché de la papeterie haut de gamme, s'inscrit pleinement dans cette stratégie de diversification. Elle permet à Hachette Livre de devenir un acteur majeur sur ce marché en croissance dans lequel l'exigence de créativité, l'esprit d'innovation et le savoir‐faire artistique correspondent en tout point à l'ADN du groupe. »

Fondée à Vancouver, au Canada, en 1991, l'entreprise Paperblanks vise principalement le segment haut de gamme du secteur de la papeterie, avec des produits déclinés en concepts créatifs autour des thèmes tirés de la littérature, la science, la musique, etc... Outre ses propres lignes de produits, Paperblanks a établi des partenariats mondiaux de co‐branding avec le Getty Museum et la New York Public Library, et noué des accords de licences avec plusieurs institutions culturelles à travers le monde, parmi lesquelles on trouve la British Library, le Victoria and Albert Museum, le Musée Van Gogh.

Cette acquisition permet à Hachette UK de se positionner sur un marché en pleine expansion et s'inscrit dans l'objectif stratégique à long terme de l'éditeur d'acquérir des activités complémentaires - notamment des marques de papeterie ‐ tout en continuant à rendre l'entreprise toujours plus diversifiée et tournée vers l'international.

Dans le cadre de la transaction, l'actuel Directeur financier du groupe et Directeur Général EMEA de Paperblanks, Graham Conway, sera nommé Directeur Général, succédant ainsi à Victor Marks.