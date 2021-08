Lagardere S A : La valeur du jour à Paris Lagardère se renforce dans l'édition aux Etats-Unis avec l'acquisition de Workman Publishing

Lagardère recule de 0,88% à 22,48 euros par action sur la place de Paris. Hier soir, le groupe de médias a annoncé que sa filiale d'édition Hachette Book Group avait signé un accord en vue d'acquérir l'intégralité du capital social de l'éditeur américain indépendant, Workman Publishing, pour un montant de 240 millions de dollars. Il s'agit de sa plus grosse opération depuis le rachat de Time Warner Books en 2006, pour 540 millions d'euros. Celle-ci devrait être finalisée à l'automne 2021.



"Le financement sera assuré par la combinaison des produits de cession de différents actifs sans augmentation significative de la dette nette", précise Lagardère. Lourdement affecté par la crise sanitaire et les restrictions de voyages, notamment sur son activité de Travel Retail, le groupe présentait une dette nette de 1,72 milliard d'euros au 30 juin 2021, contre 1,59 milliard deux ans plus tôt.



Fondé en 1968 par Peter Workman, Workman Publishing publie principalement des ouvrages de Jeunesse et de Non-Fiction, notamment des ouvrages de vie pratique (cuisine, jardinage, voyage, développement personnel...). Avec environ 300 salariés, la société a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires total de 134 millions de dollars, en croissance de plus de 12% par rapport à 2019.



"Dans un contexte de forte consolidation du marché, cette opération permettra à Hachette Livre d'accroître significativement la présence d'Hachette Book Group aux États-Unis, de renforcer ses positions en Jeunesse et de créer ainsi des leviers de croissance sur des marchés porteurs", a expliqué Lagardère.



Cette opération fait en effet suite à d'autres rachats d'envergures dans le secteur, comme l'acquisition l'an passé de Simon & Schuster par Penguin Random House, la filiale du groupe allemand Bertelsmann, pour 2,175 milliards de dollars. Cette fusion a d'ailleurs donné naissance à un mastodonte, représentant près du tiers des ventes de livres aux Etats-Unis. Hachette consolide pour sa part sa position de numéro 3 (derrière HarperCollins, filiale de News Corp), avec 7% de part de marché.