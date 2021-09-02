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Lagardere S A : Lagardère-JD.com et JIC prennent 22,36% du capital de la filiale "travel retail" en Asie

02/09/2021 | 07:43
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2 septembre (Reuters) - Lagardère SA a annoncé jeudi dans un communiqué :

* LAGARDERE - LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SIGNE UN ACCORD EN VUE DE LINVESTISSEMENT MINORITAIRE DE JD.COM ET JIC DANS LE CAPITAL DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ASIA, DANS LE CADRE DUN PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN ASIE

* LAGARDERE - POUR UNE PARTICIPATION TOTALE DE 22,36% DU CAPITAL (DONT 18,63% POUR JD.COM ET 3,73% POUR JIC)

* LAGARDERE - LOPÉRATION SEFFECTUE PAR DES APPORTS EN NUMÉRAIRE POUR UN TOTAL DE 720 M CNY, SOIT ENVIRON 94 M1 , ET AURA UN EFFET NET FAVORABLE DENVIRON 79 M1 SUR LA DETTE NETTE DU GROUPE LAGARDÈRE À SA RÉALISATION, PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2021 (Bureau de Paris)


© Reuters 2021
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PER 2021 -16,9x
Rendement 2021 -
Capitalisation 3 036 M 3 598 M -
VE / CA 2021 0,98x
VE / CA 2022 0,79x
Nbr Employés 28 000
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Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Susan M. Tolson Independent Member-Supervisory Board
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
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PEARSON PLC13.05%7 986
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