Lagardere S A : Lagardère-JD.com et JIC prennent 22,36% du capital de la filiale "travel retail" en Asie

2 septembre (Reuters) - Lagardère SA a annoncé
jeudi dans un communiqué :
* LAGARDERE - LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL SIGNE UN ACCORD EN VUE
DE
LINVESTISSEMENT MINORITAIRE DE JD.COM ET JIC DANS LE CAPITAL DE
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ASIA, DANS LE CADRE DUN PARTENARIAT
STRATÉGIQUE EN ASIE
* LAGARDERE - POUR UNE PARTICIPATION TOTALE DE 22,36% DU
CAPITAL
(DONT 18,63% POUR JD.COM ET 3,73% POUR JIC)
* LAGARDERE - LOPÉRATION SEFFECTUE PAR DES APPORTS EN
NUMÉRAIRE
POUR UN TOTAL DE 720 M CNY, SOIT ENVIRON 94 M1 , ET AURA UN
EFFET NET FAVORABLE DENVIRON 79 M1 SUR LA DETTE NETTE DU
GROUPE LAGARDÈRE À SA RÉALISATION, PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2021
(Bureau de Paris)