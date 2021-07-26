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LAGARDÈRE S.A.

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Lagardere S A : Lagardère-Le résultat opérationnel progresse à 3 millions d'euros au S1

26/07/2021 | 18:26
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26 juillet (Reuters) - LAGARDERE SA:

* LE CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2021 SÉTABLIT À 2 076 M, SOIT UNE ÉVOLUTION DE +5% EN DONNÉES COMPARABLES

* LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE SAFFICHE À -171 M, CONTRE -422 M EN 2020

* LE RÉSOP GROUPE AU PREMIER SEMESTRE SÉTABLIT À 3 M, EN FORTE PROGRESSION DE +221 M, VS -218 M EN 2020

* LENDETTEMENT NET EST STABLE À 1 716 M AU 30 JUIN 2021

* LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE

* LAGARDÈRE PUBLISHING ATTEND UNE MARGE OPÉRATIONNELLE LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 10% POUR LANNÉE 2021

* POUR LANNÉE 2021, LENVIRONNEMENT DEMEURE INCERTAIN DANS UN CONTEXTE DE NOUVEAUX VARIANTS DE COVID-19

* LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2021 4 826 M 5 700 M -
Résultat net 2021 -194 M -229 M -
Dette nette 2021 2 374 M 2 804 M -
PER 2021 -14,4x
Rendement 2021 0,44%
Capitalisation 2 942 M 3 474 M -
VE / CA 2021 1,10x
VE / CA 2022 0,94x
Nbr Employés 27 535
Flottant 52,5%
Graphique LAGARDÈRE S.A.
Durée : Période :
Lagardère S.A. : Graphique analyse technique Lagardère S.A. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LAGARDÈRE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 9
Dernier Cours de Cloture 21,08 €
Objectif de cours Moyen 21,83 €
Ecart / Objectif Moyen 3,53%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board & CEO
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Susan M. Tolson Independent Member-Supervisory Board
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.2.93%3 234
SCHIBSTED ASA29.07%10 705
INFORMA PLC-8.94%10 524
PEARSON PLC25.98%8 776
DAILY MAIL AND GENERAL TRUST PLC45.23%3 056
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED3.00%2 917