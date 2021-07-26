Lagardere S A : Lagardère-Le résultat opérationnel progresse à 3 millions d'euros au S1

26 juillet (Reuters) - LAGARDERE SA:
* LE CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2021
SÉTABLIT À 2 076 M, SOIT UNE ÉVOLUTION DE +5% EN DONNÉES
COMPARABLES
* LE RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE SAFFICHE À -171 M,
CONTRE
-422 M EN 2020
* LE RÉSOP GROUPE AU PREMIER SEMESTRE SÉTABLIT À 3 M, EN
FORTE
PROGRESSION DE +221 M, VS -218 M EN 2020
* LENDETTEMENT NET EST STABLE À 1 716 M AU 30 JUIN 2021
* LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE
CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE
* LAGARDÈRE PUBLISHING ATTEND UNE MARGE OPÉRATIONNELLE
LÉGÈREMENT
SUPÉRIEURE À 10% POUR LANNÉE 2021
* POUR LANNÉE 2021, LENVIRONNEMENT DEMEURE INCERTAIN DANS
UN
CONTEXTE DE NOUVEAUX VARIANTS DE COVID-19
* LE GROUPE POURSUIT SES EFFORTS DE MAÎTRISE DES COÛTS ET DE
CONTRÔLE DE SA TRÉSORERIE SUR LINTÉGRALITÉ DU GROUPE
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(Gdansk Newsroom)