Lagardere S A : Lagardère Travel Retail inaugure de nouvelles boutiques de Luxe à l'aéroport international de Shenzhen Bao'an

Lagardère Travel Retail inaugure de nouvelles boutiques de Luxe à l'aéroport international de Shenzhen Bao'an

Lagardère Travel Retail vient d'achever la rénovation de son offre de Luxe Mode et Accessoires dans le terminal domestique de Shenzhen Bao'an International Airport, et y a introduit un grand nombre de nouvelles marques afin d'améliorer encore l'expérience Travel Retail dans l'un des principaux aéroports du pays.

Lagardère Travel Retail propose une offre Luxe totalement revisitée à l'aéroport international Bao'an de Shenzen, le troisième plus gros hub de Chine continentale.

La nouvelle masterconcession comprend 18 boutiques qui proposent de nombreuses marques de luxe parmi les plus demandées. Sur une surface de plus de 1 700 mètres carrés sont présents les tous derniers concepts de Burberry, Bvlgari, Cartier, Chanel Beauté & Accessoires, Coach, Emporio Armani, Ermenegildo Zegna, Hugo Boss, Jimmy Choo, Kenzo, MaxMara, MCM, Rimowa, Salvatore Ferragamo, Stuart Weitzman, Tory Burch, etc.

Un luxueux salon privé, une équipe de conciergerie VIP et un partenariat avec l'aéroport de Shenzhen permet d'offrir aux passagers un service personnalisé et exclusif qui comprend l'accueil à l'arrivée, des formalités de check-in simplifiées et un service de limousine qui contribuent encore à améliorer leur expérience shopping.

Fort de son expertise mondiale dans le commerce de Luxe en aéroports, Lagardère Travel Retail dispose d'une équipe dédiée basée en Chine experte sur tous les aspects de l'expérience shopping de Luxe. Cette approche localisée permet de répondre aux attentes sophistiquées des consommateurs chinois et des marques de Luxe en termes d'offre produits, de développement des talents, de merchandising visuel et de service à la clientèle. Les clients des aéroports domestiques s'attendent à une cohérence entre l'offre produits et l'expérience d'achat avec l'offre de Luxe qu'ils peuvent trouver en centre-ville, mais recherchent également une gamme de produits et une expérience d'achat adaptées à leur style de vie très actif.

D'autres ouvertures sont prévues plus tard cette année à l'aéroport de Shenzhen, où le trafic a fortement repris après la crise épidémique de l'année dernière.

Revenant sur l'inauguration, Eudes Fabre, CEO pour l'Asie du Nord chez Lagardère Travel Retail, a déclaré:

« Nous visons l'excellence dans nos opérations, un engagement qui est soutenu par un investissement important dans le développement de nos talents et l'expérience client. Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires qui nous ont soutenus dans la réalisation de ce projet. Les attentes des voyageurs domestiques en Chine sont différentes de celles du canal duty-free et du centre-ville, nous avons donc développé une approche sur mesure pour servir ce marché, soutenue par notre équipe de plus de 1 000 professionnels de la vente de Luxe en Chine et des fonctions support entièrement localisées. La Chine est devenue le marché le plus important pour la plupart des marques de Luxe, nous nous efforçons donc constamment de répondre aux attentes en constante évolution des voyageurs ».

Sabrina Wang, COO - Luxe pour l'Asie du Nord chez Lagardère Travel Retail, a ajouté :« Le voyageur domestique chinois est sophistiqué, exigeant et pressé par le temps. Une solide compréhension des tendances, une connaissance approfondie des besoins uniques des voyageurs, une approche réactive du merchandising et la flexibilité pour répondre aux besoins différenciés de l'environnement aéroportuaire sont les facteurs de succès pour le travel retail domestique en Chine. Notre équipe experte en merchandising travaille main dans la main avec nos marques de Luxe partenaires pour assurer la cohérence de l'image et de la qualité du service ».

Après avoir lancé ses premières opérations en Chine en 2007, Lagardère Travel Retail est maintenant présent dans 28 aéroports et 30 gares ferroviaires, avec un réseau de plus de 400 magasins dans toutes les catégories, y compris le Luxe, duty free, le travel essentials, et la restauration.