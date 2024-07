Paris, le 15 juillet 2024

Peter Newbould, dont l'expertise dans le domaine du Travel Essentials est reconnue, a 25 ans d'expérience dans les secteurs du Retail et du Travel Retail, dont 10 ans chez WHSmith. Après avoir obtenu une licence en littérature anglaise à l'université de Durham en 1998, Peter a occupé des postes à responsabilité chez WHSmith, notamment en tant que Managing Director des magasins InMotion aux États-Unis et Directeur Commercial International. En outre, Peter a travaillé pour Tata Retail Enterprises en Inde et en tant que Directeur Commercial pour Superdrug et Borders au Royaume-Uni.

Avant de rejoindre Lagardère Travel Retail, Peter était Chief Commercial Officer par intérim chez Harding+, une compagnie de croisières, où il dirigeait les équipes Achat, Merchandising et Marketing.

Après 18 ans au sein du groupe Lagardère, dont près de cinq ans à la tête des opérations au Royaume-Uni et en Irlande, Marion Engelhard a décidé de quitter le groupe d'ici la fin du mois de juillet pour relever de nouveaux défis professionnels.

Lagardère Travel Retail opère 15 points de vente dans les catégories Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration au Royaume-Uni. En Irlande, la fililale opère 8 magasins Duty Free et s'est récemment développée en restauration avec de premières ouvertures à l'aéroport de Dublin. Cette nouvelle nomination intervient au cours d'une période chargée pour la région, marquée par le renouvellement des contrats de London City et d'Irish Ferries, ainsi que par nos débuts dans le secteur de la restauration en Irlande.

Lucio Rossetto, Regional COO de Lagardère Travel Retail, a commenté cette annonce : « Nous sommes convaincus que Peter va beaucoup apporter à l'entreprise, grâce à sa connaissance approfondie du Travel Essentials et du secteur du Travel Retail. Son leadership renforcera sans aucun doute notre positionnement sur le marché du Travel Retail au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que notre expansion dans la restauration, initiée avec succès par Marion Englehard ».

A PROPOS DE LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Une des deux branches prioritaires du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail est un leader mondial de l'industrie du Travel Retail dont l'expertise historique est de répondre aux besoins des voyageurs et de ses partenaires dans les domaines du Travel Essentials, du Duty Free et de la mode, et de la restauration. Lagardère Travel Retail opère plus de 5 120 points de vente dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 42 pays. En 2023, Lagardère Travel Retail a généré un chiffre d'affaires de 6,6 milliards d'euros (géré à 100 %).

Avec un temps d'avance, Lagardère Travel Retail fait de chaque voyage une expérience unique et mémorable. Nous tirons le meilleur parti de notre présence mondiale et de nos expertises locales afin de proposer des offres et des expériences sur mesure qui répondent aux attentes des concédants, marques, voyageurs, collaborateurs et communautés.

Nous nous nous attachons à promouvoir l'avenir plus responsable du Travel Retail, et notre stratégie RSE couvre l'ensemble des aspects sur lesquels, en tant qu'entreprise, nous avons un impact et pouvons faire la différence.

