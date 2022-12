Lagardere S A : Lagardère Travel Retail ouvre la première boutique Travel Retail Fortnum & Mason en Asie, à l'aéroport international de Hong Kong

Fortnum & Mason, marque emblématique de gastronomie et boissons britannique établie depuis plus de 300 ans, s'est associée à Lagardère Travel Retail pour ouvrir son premier magasin en Travel Retail en Asie, dans la zone de luxe East Hall de l'aéroport international de Hong Kong.





Le magasin de 46 m² propose un large assortiment des thés, biscuits, chocolats, accessoires pour le thé et coffrets cadeaux les plus demandés de la marque. La légendaire collection saisonnière de Noël de Fortnum's est également disponible en magasin.





Le design élégant utilise la couleur emblématique de Fortnum & Mason, l'Eau de Nil, comme ton de base et combine des matériaux traditionnels tels que le bois de chêne et le marbre avec des touches contemporaines, dévoilant un nouveau look intemporel de la marque en totale harmonie avec l'ambiance de luxe moderne de la zone luxe East Hall de l'aéroport international de Hong Kong.





Le magasin met en avant les Royal Warrants qui représentent la longue et étroite relation de Fortnum & Mason avec la famille royale britannique. Véritable signe de qualité supérieure et marque de reconnaissance pour ceux qui ont fourni des biens ou des services à la maison royale, les Royal Warrants sont émis par les membres de la famille royale britannique - et Fortnum & Mason est titulaire de warrants pour le thé et les produits d'épicerie de la reine Elizabeth II (depuis 1955) et de Son Altesse Royale le Prince de Galles (depuis 1996).





Une partie de l'espace est consacrée à une installation sur mesure inspirée de la « tasse à thé Royal Blend », dont l'histoire symbolise l'authentique culture culinaire britannique de la marque et sa position de premier plan dans le secteur de la vente d'aliments et de boissons raffinés. Cet élément vivant et exquis transmet un style décontracté mais sophistiqué, incitant les voyageurs à explorer les offres.





Tom Athron, Directeur Général de Fortnum & Mason, a déclaré : « Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'étendre la présence de Fortnum & Mason à Hong Kong grâce à l'ouverture de notre première boutique en zone de transports en Asie, qui sera un merveilleux complément à notre flagship en centre ville. Nous servons déjà de nombreux consommateurs locaux sophistiqués à Hong Kong et en Chine continentale, et notre expérience de l'exploitation et de l'engagement de nos clients dans notre magasin du Terminal 5 de l'aéroport de Londres Heathrow nous donne une grande confiance dans le succès de cette première boutique de Travel Retail, en dehors du Royaume-Uni, à l'aéroport international de Hong Kong. Elle contribuera à garantir que nos clients internationaux puissent vivre les mêmes moments de joie lorsqu'ils voyagent dans le monde entier, et pas seulement lorsqu'ils visitent Piccadilly. »





Eudes Fabre, Directeur Général Asie du Nord chez Lagardère Travel Retail, a commenté : « Nous sommes très heureux de faire équipe avec Fortnum & Mason, marque mondialement reconnue de produits gastronomiques et garant de styles de vie de luxe, pour ouvrir la première implantation Travel Retail asiatique de la marque à l'aéroport international de Hong Kong. L'offre de produits attractifs, le design accrocheur et le service d'experts complètent parfaitement l'exceptionnelle gamme de produits de luxe du hall Est de l'aéroport de Hong Kong et raviront les voyageurs à la recherche d'un cadeau exceptionnel ou d'une friandise. »





ABOUT LAGARDERE TRAVEL RETAIL

One of the two divisions of the Lagardère group, Lagardère Travel Retail is a global leader in the travel retail industry. Operating 4,800 stores across Travel Essentials, Duty Free & Fashion and Foodservice in airports, railway stations and other concessions in 39 countries and territories, Lagardère Travel Retail generated €5.5 bn in sales in 2019 (managed 100%).

Lagardère Travel Retail has a unique holistic approach aimed at exceeding travelers' expectations throughout their journey, and optimizing landlords' assets and partners' brands.