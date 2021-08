Lagardere S A : Lagardère Travel Retail ouvre le premier Victorias' Secret à Hainan

Lagardère Travel Retail ouvre le premier Victorias' Secret à Hainan

Victoria's Secret Travel Retail s'est associée à son partenaire Lagardère Travel Retail pour ouvrir son premier magasin dans le complexe Hainan Tourism Investment Duty Free Co-contrôlé par Hainan Tourism Duty Free Shopping Complex (海旅免税城) au centre-ville de Sanya.

Le magasin de 150 m² propose un large assortiment de produits Beauté les plus appréciés de la marque, tels que son parfum emblématique Bombshell et la toute nouvelle collection Natural Beauty. Des culottes et des vêtements de signature Victoria's Secret, ainsi que des accessoires seront disponibles à l'achat.

Kevan Quantock, SVP Travel Retail Victoria's Secret, a commenté : « C'est le bon moment pour entrer sur le marché chinois Duty Free qui est en pleine croissance et nos attentes sont que la boutique de Sanya deviendra l'une des boutiques les plus performantes de notre réseau »

Eudes Fabre, CEO of Lagardere China, a déclaré :« Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat mondial avec Victoria's Secret avec ce lancement sur le marché duty free à Hainan. Ouvrir ensemble un flagship travel retail pour cette marque emblématique fait partie de notre stratégie de diversification et de différenciation de l'offre sur l'île de Hainan et nous sommes convaincus qu'elle sera très appréciée par nos clients.»

La marque Victoria's Secret connaît une forte dynamique sur son marché domestique américain et sur le marché chinois où elle opère 60 magasins. Il y a une nouvelle équipe de direction chez Victoria's Secret qui est pleinement engagée dans la transformation de la marque en mettant l'accent sur la création d'un environnement inclusif pour nos associés, clients et partenaires et pour célébrer, élever et défendre toutes les femmes.

L'évolution de la marque avec de nouvelles images inclusives, des ambassadeurs et un assortiment de produits trouve un bon écho auprès des clients, car la marque a enregistré 3 trimestres consécutifs de croissance et de bénéfices records, hors de LBrands.