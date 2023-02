Lagardere S A : Lagardère Travel Retail poursuit son partenariat stratégique avec Costa Coffee et devient le franchisé exclusif de la marque en Pologne.

Lagardère Travel Retail et la chaîne de cafés britannique Costa Coffee, une société appartenant à Coca-Cola, annoncent que leur partenariat long terme s'est renforcé avec le transfert à Lagardère Travel Retail du contrôle des 142 points de vente de la marque en Pologne et en Lettonie, en tant que franchisé exclusif. Ceci confirme l'ambition stratégique de Lagardère Travel Retail de devenir un leader mondial de la restauration et de couvrir les besoins des voyageurs de manière holistique.





Le transfert du contrôle du réseau de points de vente Costa Coffee en Pologne et en Lettonie à Lagardère Travel Retail est une étape importante de leur partenariat stratégique et un développement clé dans le cadre des volontés de croissance respectives en Europe des deux sociétés. Il témoigne également de la confiance de Costa Coffee dans l'excellence opérationnelle de Lagardère Travel Retail et dans sa capacité à renforcer Costa Coffee comme la plus importante marque de café en Pologne. Bien que ce soit la première fois que Lagardère Travel Retail gère directement des magasins Costa Coffee en Pologne, les deux partenaires entretiennent une relation de longue date. Leur collaboration a débuté en République tchèque en 2008, où Lagardère Travel Retail exploite 60 points de vente Costa Coffee et 60 machines Costa Express, sur plusieurs canaux.





Ce partenariat à long terme illustre l'ambition des deux parties de développer rapidement la marque en Pologne, en s'appuyant sur l'expertise d'un partenaire local qui partage la vision de croissance de la marque, ses valeurs et qui a fait ses preuves dans l'exploitation de points de vente, l'ouverture de nouveaux magasins et la création d'emplois. Cet accord complète la position existante de Lagardère Travel Retail sur le segment des coffee shops en Pologne (actuellement exploités sous la marque propriétaire So ! Coffee) et étend son réseau à un nouveau marché, la Lettonie.





Commentant cette annonce, Gordon Mowat, directeur général de Costa Coffee EMENA, a déclaré : « Pour soutenir nos ambitieux plans de croissance en Pologne, nous recherchions un partenaire qui partage notre vision et nos valeurs, ainsi qu'un engagement à placer les collaboraterurs et les consommateurs au cœur de chaque décision. Lagardère Travel Retail est ce partenaire, avec une expérience fantastique dans la gestion et l'exploitation de points de vente très performants. Tout au long de la période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration pour assurer une communication transparente entre les équipes et les cafés. Les deux parties sont profondément investies pour que ce changement soit aussi facile que possible pour les membres de l'équipe, les partenaires, les fournisseurs et nos consommateurs ».





En ajoutant le réseau de points de vente Costa Coffee, Lagardère Travel Retail double la taille de ses opérations de restauration en Pologne et marque le début de ses opérations en Lettonie. Cela confirme également l'ambition stratégique du groupe d'étendre encore sa position de leader du Foodservice en Europe, qui s'est matérialisée, fin 2022, par l'acquisition de Marché International, un leader mondial de la restauration.





Commentant également l'annonce, Mélanie Guilldou, EVP Foodservice & CSR, Lagardère Travel Retail, a déclaré : « Cette acquisition est une belle concrétisation du partenariat très fort que nous entretenons avec Costa Coffee et leur maison mère, Coca-Cola. Nos forces sont complémentaires et nous partageons tous deux l'ambition d'être des leaders sur le segment du café, qui connaît une forte croissance dans le Travel Retail. Nous sommes très impatients de nous appuyer sur notre partenariat très réussi en Europe pour rechercher de nouvelles opportunités de croissance plus loin, en Amérique du Nord et en Asie. Lagardère Travel Retail s'est engagé stratégiquement à développer son expertise et son réseau dans le domaine de la restauration et les deux acquisitions stratégiques que nous avons conclues au cours des derniers mois - Costa Coffee et Marché International - en sont la preuve ».





En 2019 (avant COVID), la branche Foodservice de Lagardère Travel Retail a réalisé plus d'un milliard d'euros de ventes, doublant son chiffre d'affaires en seulement trois ans, et est largement reconnue par le secteur, remportant plusieurs prix chaque année.





À PROPOS DE LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

L'une des deux divisions du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail est un leader mondial de l'industrie du Travel Retail, avec une expertise historique dans la couverture holistique des besoins des voyageurs et des partenaires en Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration. Lagardère Travel Retail exploite plus de 5 000 magasins dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 42 pays, et a généré 5,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires (100%) en 2022.

Grâce à des équipes locales autonomes et des partenariats créateurs de valeur, Lagardère Travel Retail développe des expériences de voyage complètes et authentiques. Lagardère Travel Retail joue un rôle de leader dans la transition responsable du Travel Retail grâce à une stratégie RSE dédiée, alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies.