Lagardere S A : Lagardère lance une offre de rachat sur ses obligations existantes de 500.000.000 portant intérêts au taux de 2,75% l'an et venant à échéance en 2023 et annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros

Paris, le 27 septembre 2021

Lagardère lance une offre de rachat sur ses obligations existantes de 500.000.000€ portant intérêts au taux de 2,75% l'an et venant à échéance en 2023 et annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER A OU VERS TOUTE PERSONNE SITUEE OU RESIDENTE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (EN CE COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU A OU VERS TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE (U.S. PERSON) OU DANS OU VERS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST ILLÉGALE.

Lagardère SA (la « Société ») annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire à concurrence d'un montant de 150.000.000€ et réservée aux porteurs éligibles de ses obligations en circulation d'un montant de 500.000.000€ portant intérêts au taux de 2,75% l'an et venant à échéance en 2023 (les « Obligations Existantes ») (l'"Offre de Rachat") et son intention d'émettre de nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros d'un montant de 500.000.000€ (les Nouvelles Obligations »), sous réserve des conditions de marché.

L'Offre de Rachat est soumise à la satisfaction de certaines conditions ou à leur renonciation. L'acceptation du rachat des Obligations Existantes apportées à l'Offre de Rachat est à la seule discrétion de la Société. Un mécanisme d'allocation prioritaire des Nouvelles Obligations pourrait être appliqué à la seule et absolue discrétion de la Société en faveur des porteurs éligibles d'Obligations Existantes participant à l'Offre de Rachat et souhaitant souscrire à des Nouvelles Obligations.

L'objectif de cette Offre de Rachat est, notamment, de gérer proactivement l'endettement de la Société et d'étendre ses échéances obligataires.



Les Nouvelles Obligations ne seront offertes qu'en dehors des États-Unis conformément à la réglementation américaine « Regulation S » dans le cadre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act»), sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions. Rien ne garantit que l'Offre sera réalisée ni, si elle est réalisée, les conditions dans lesquelles elle le sera. Les Obligations offertes n'ont pas été enregistrées en vertu du Securities Act ou de la règlementation sur les valeurs mobilières applicable dans toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou cédées aux États-Unis ou à des « U.S. Persons » (telles que définies dans la « Regulation S » du Securities Act) (les « U.S. Persons »), ni pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement découlant du Securities Act et de toute autre règlementation applicable aux valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat concernant les Nouvelles Obligations, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Nouvelles Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un client de détail dans l'Espace Economique Européen (« EEE »). A cet effet, un « client de détail » désigne une personne entrant dans l'une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail au sens de l'article 4(1), paragraphe (11) de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou (ii) un consommateur au sens de la directive (UE) 2016/97, dans la mesure où ce client ne peut pas être qualifié de client professionnel au sens de l'article 4(1), paragraphe (10) de MiFID II; ou (iii) une personne n'étant pas un investisseur qualifié au sens de l'article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »).

Les Nouvelles Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition et ne doivent pas être offertes, vendues ou autrement mises à la disposition d'un client de détail (tel que défini ci-après) au Royaume-Uni. A cet effet, un « client de détail » désigne une personne entrant dans l'une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail, tel que défini à l'article 2, paragraphe (8), du règlement (UE) n°2017/565 tel qu'il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (l' « EUWA ») ; (ii) un consommateur au sens du Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA ») et de toute règle ou réglementation d'application de la directive (UE) 2016/97, lorsque ce consommateur ne répond pas à la qualification de client professionnel, tel que défini à l'article 2(1), paragraphe (8), du règlement (UE) n°600/2014 tel qu'il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l'EUWA ; ou (iii) une personne n'étant pas un investisseur qualifié au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129 tel qu'il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l'EUWA.

Ce communiqué ne constitue pas et n'a, en aucun cas, vocation à constituer une offre au public ou une invitation au public en relation avec une offre au sens du Règlement Prospectus ou d'autres règlementations.

Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement à (i) des personnes ayant une expérience professionnelle relative aux investissements relevant de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), (ii) des personnes relevant de l'article 49(2) (a) à (d) (« High net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) des personnes en dehors du Royaume-Uni ou (iv) des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de la section 21 du FSMA) relative à l'émission ou la vente de titres financiers pourrait être légalement faite ou faite faire (ces personnes étant désignées ensemble les « Personnes Concernées »). Les Nouvelles Obligations ne peuvent être offertes qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation, offre ou contrat en vue de souscrire, acheter ou acquérir ces Nouvelles Obligations de quelque façon que ce soit ne sera établi qu'avec des Personnes Concernées.

Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de DICI PRIIPs - Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière de produits de MiFID II) comprend uniquement les contreparties éligibles et les clients professionnels (tous canaux de distribution). Aucun document d'informations clés (DICI) PRIIPs ou UK PRIIPs n'a été préparé car non disponible pour les investisseurs de détail dans l'EEE et au Royaume Uni.

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 4 439 M€ en 2020.

Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

