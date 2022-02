Lagardere S A : Lagardère reste dans le rouge

Lagardère a réduit ses pertes en 2021, celles-ci tombant à 101 millions d'euros, contre 660 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel du groupe est quant à lui repassé dans le vert et s'établit désormais à 249 millions d'euros, après une perte de 155 millions en 2020. Lagardère Publishing a réalisé un Résop d’un montant historique de 351 millions d'euros (contre 246 millions en 2020) et Lagardère Travel Retail a amélioré son Résop à -81 millions (contre -353 millions en 2020).



Le chiffre d'affaires annuel du groupe d'édition et de médias s'établit à 5,130 milliards d'euros, soit une évolution de +18,6% par rapport à 2020 en données comparables. Publishing a progressé de 8,1% à données comparables à 2,6 milliards, et le Travel Retail s'est ressaisi de 34,3% à 2,29 milliards. Les autres activités sont en hausse de 6,9% à 242 millions d'euros.



Alors que le groupe est sur le point d'être racheté par Vivendi, Lagardère fournit quelques prévisions par activité pour l'exercice 2022. En raison des tensions inflationnistes sr les coûts, Publishing attend une marge opérationnelle légèrement supérieure à 11% pour l'année 2022. De son côté, Travel Retail veut contenir le flow-through à un niveau compris entre 15% et 20% (contre 11,8% en 2021) dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021.