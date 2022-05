Lagardere S A : Le Conseil d'Administration de Lagardère SA note avec satisfaction le succès de l'offre publique amicale initiée par Vivendi SE sur la Société

Retour Paris, le 25 mai 2022

Le Conseil d'Administration de Lagardère SA a pris acte, avec satisfaction, des résultats de l'offre publique d'achat initiée sur la Société par Vivendi SE, qui, compte tenu des actions apportées à la branche principale de l'offre, détient désormais 55,43% du capital de la Société.

Le Conseil d'Administration avait rendu, le 21 mars dernier, un avis motivé favorable sur l'offre, jugeant celle-ci amicale et conforme aux intérêts du Groupe et de ses parties prenantes, notamment au regard des intentions exprimées par Vivendi SE de conserver le Groupe dans son ensemble, d'assurer la poursuite de sa croissance et le développement de ses activités, de préserver et développer le talent et l'implication de ses salariés, et de maintenir la continuité managériale autour de M. Arnaud Lagardère, qui conserve ses fonctions de Président Directeur Général1.

L'offre publique sera réouverte dans ses deux branches, principale et subsidiaire, du 27 mai au 9 juin 2022. Les résultats définitifs de l'offre et le niveau de participation atteint par Vivendi SE à l'issue de cette seconde période seront publiés par l'Autorité des marchés financiers le 14 juin 2022.

Il est toutefois rappelé que, jusqu'à l'autorisation de la prise de contrôle du Groupe par les autorités de concurrence, Vivendi SE ne disposera pas des droits de vote attachés aux actions acquises auprès d'Amber Capital et dans le cadre de l'offre publique, si bien que sa participation lui conférera environ 22,50 % des droits de vote2.

Contact Presse Ramzi Khiroun - tél. 01 40 69 16 33 - rk@lagardere.fr

Contact Relations Investisseurs Emmanuel Rapin - tél. 01 40 69 17 45 - erapin@lagardere.fr

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 27 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 5 130 M€ en 2021.

Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux de société et Jeux sur mobiles) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com

L'avis motivé du Conseil figure en intégralité dans la note d'information en réponse de la Société visée par l'Autorité des marchés financiers (n°22-107).38.387.791 droits de votes sur la base d'un capital composé de 141 133 286 actions représentant 170 608 451 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général (situation arrêtée au 30 avril 2022 ne tenant pas compte de la modification du nombre de droits de vote double suite à l'offre publique)