Le groupe Hachette Livre , filiale de Lagardère SA, est le troisième groupe mondial d'édition grand public (trade et éducation). Avec un chiffre d'affaires de 2 809 M € pour l'année 2023, il est n°1 en France, n°2 au Royaume-Uni, n° 3 en Espagne, et n° 4 aux USA (en trade). Plus de 200 marques d'édition font partie du groupe et publient environ 15 000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l'édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire, parascolaire et fascicules.

