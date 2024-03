Paris, le 19 mars 2024

M. Pierre Leroy quitte la Direction Générale du groupe Lagardère

et devient Conseiller du Président.

Dans la perspective de son prochain départ en retraite, M. Pierre Leroy a informé le Conseil d'Administration de sa décision de mettre fin à ses mandats de Directeur Général Délégué, membre du Comité Exécutif et Censeur du Conseil d'Administration de Lagardère SA, avec effet immédiat au 19 mars 2024.

compter de cette même date, M. Pierre Leroy est nommé Conseiller du Président-Directeur Général du Groupe, M. Arnaud Lagardère. M. Pierre Leroy conserve par ailleurs les mandats suivants au sein du Groupe :

Président-Directeur Général du Groupe, M. Arnaud Lagardère. M. Pierre Leroy conserve par ailleurs les mandats suivants au sein du Groupe : Président de Lagardère Ressources, société employant l'ensemble des fonctions centrales du Groupe ; Président de Lagardère Paris Racing Ressources ; Administrateur Délégué de la Fondation Jean-Luc Lagardère ; Président de la Fondation Hachette pour la lecture, qu'il a créée.



Arnaud Lagardère déclare : « Je tiens à remercier chaleureusement Pierre Leroy pour ses 54 magnifiques années dédiées au service du groupe Lagardère, auprès de Sylvain Floirat, de Jean-Luc Lagardère puis de moi. Homme de passion et de fidélité, Pierre a été l'un des grands artisans du développement du Groupe, de sa transformation et de ses succès si nombreux. À la tête d'Hachette Livre entre 2021 et 2023, il a mis le Groupe sur la voie du leadership mondial, de la transformation et de l'adaptation aux nouveaux usages, avec des niveaux de performance jamais atteints jusqu'alors. Pierre est un homme estimé et respecté par l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes du Groupe. Je suis heureux de pouvoir continuer à compter sur lui à mes côtés pour mener Lagardère vers de nouveaux succès. »

Pierre Leroy déclare : « Je remercie Arnaud Lagardère, le Groupe et ses collaborateurs, qui m'ont apporté tant de bonheur et d'accomplissement durant toutes ces années. Un nouveau chapitre s'ouvre pour moi. Je continuerai à apporter mon expérience pour écrire les prochaines pages de l'aventure de ce Groupe, dont j'ai vécu toutes les transformations, et que je continuerai à servir avec fierté. »

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 31 300 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 8 081 M€ en 2023.

Le Groupe repose sur trois branches : Lagardère Publishing (Livres, Livres numériques, Fascicules, Papeterie, Jeux de société et Jeux sur mobiles), Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration) et Lagardère News (Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine, la licence Elle).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère Live Entertainment et de Lagardère Paris Racing. En outre le Groupe consolide dans ses comptes Lagardère Radio SCA dont il détient l'intégralité du capital et ses filiales (Europe 1, Europe 2 et RFM) contrôlées par M. Arnaud Lagardère.

