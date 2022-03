Lagardere S A : Ouverture des opérations de restauration de Lagardère Travel Retail au Chili

Lagardère Travel Retail, en partenariat avec la société chilienne Global Group Corporation (GGCorp) annonce l'ouverture aujourd'hui de cinq restaurants à l'aéroport Arturo-Merino-Benítez de Santiago du Chili.



À partir d'aujourd'hui, les passagers en transit dans le nouveau terminal international de l'aéroport de Santiago peuvent se restaurer dans l'un des cinq nouveaux restaurants opérés par Lagardère Travel Retail : La Maestranza, La Picá, Uncle Fletch, Lulupok et Yogen Früz. Trois autres restaurants ouvriront prochainement, en fonction de la reprise du trafic : Krossbar, concept bière et pizza, Kaki (woks asiatiques) et Beercode (concept bière). Au total, Lagardère Travel Retail exploitera 20 restaurants à l'aéroport d'ici 2023.



Ces restaurants sont les toutes premières opérations F&B de Lagardère Travel Retail au Chili et dans la région, qui offre de remarquables perspectives de croissance.

Pour offrir la meilleure expérience de restauration locale et la meilleure cuisine à nos clients, nous avons réuni une combinaison de marques chiliennes branchées telles que Uncle Fletch, Lulupok, Krossbar, La Picá et La Maestranza. Cette offre est complétée par des produits locaux à emporter afin de représenter et soutenir la gastronomie et les producteurs locaux.



En cohérence avec les engagements RSE de Lagardère Travel Retail, tous les concepts ont été développés pour minimiser notre impact environnemental. De l'approvisionnement en produits alimentaires locaux et en matières premières jusqu'à la gestion de l'énergie et des déchets, nous avons appliqué les normes les plus élevées de pratiques durables. Nous travaillons également à réduire notre dépendance aux importations et avons ainsi développé des partenariats forts avec des entreprises chiliennes pour accompagner leur développement local et mieux valoriser les savoir-faire locaux. Les pratiques que nous mettons en place pour soutenir la durabilité de nos opérations locales comprennent :



« Nous sommes très fiers de ces ouvertures qui se sont déroulées dans un environnement très difficile et remercions nos partenaires locaux qui ont travaillé main dans la main avec nous » a commenté Juan Pablo Gana, Directeur Général de Lagardère Travel Retail au Chili. Il ajoute "Cela nous a aidés à réaliser à quel point il est important de pouvoir compter sur des fournisseurs locaux lorsque les importations sont si incertaines".



Les ouvertures ont été gérées dans le contexte très difficile de la pandémie de Covid-19 et Lagardère Travel Retail est fier de pouvoir créer localement plus de 380 nouveaux emplois d'ici 2023 pour participer à la reprise du pays.

12 restaurants supplémentaires ouvriront d'ici 2023, lorsque la rénovation du terminal existant sera terminée.



One of the two divisions of the Lagardère group, Lagardère Travel Retail is a global leader in the travel retail industry. Operating over 4,800 stores across Travel Essentials, Duty Free & Fashion and Foodservice in airports, railway stations and other concessions in 42 countries and territories, Lagardère Travel Retail generated €2.9 bn in sales in 2021 and €5.5bn in 2019 (managed 100%).Lagardère Travel Retail has a unique holistic approach aimed at exceeding travelers' expectations throughout their journey, and optimizing landlords' assets and partners' brands.