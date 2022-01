Lagardere S A : Pauline Hauwel est nommée Secrétaire Générale du groupe Lagardère

Retour Paris, le 04 janvier 2022



Lagardère SA annonce la nomination de Pauline Hauwel en qualité de Secrétaire Générale du Groupe. Elle succède à Pierre Leroy, qui exerçait cette fonction en plus de son mandat de Co-Gérant puis de Directeur Général Délégué du Groupe.

Rattachée à la Direction Générale, Pauline Hauwel, jusqu'alors Secrétaire Générale Adjointe, supervisera les fonctions suivantes du corporate Lagardère : gouvernance, affaires juridiques, communication institutionnelle, RSE, risques, compliance & contrôle interne, immobilier, systèmes d'information.

Elle est membre du Comité Exécutif depuis 2021 et Secrétaire du Conseil d'administration de Lagardère SA.

Pierre Leroy déclare : « C'est avec une immense confiance et un réel plaisir que je salue cette nomination, laquelle vient couronner un processus de transmission minutieusement préparé et que je crois exemplaire. Pauline connaît parfaitement le Groupe, ses rouages, ses acteurs et ses parties prenantes. Ses compétences, largement reconnues, enrichies par une expérience multiple et un engagement personnel affirmé, la désignent tout naturellement pour prendre en charge l'éminente responsabilité qui lui est ainsi dévolue. »

Diplômée du DJCE (2002), Pauline Hauwel débute sa carrière en cabinet d'avocats aux États-Unis avant de rejoindre le groupe Lagardère en 2005. Au sein de la Direction Juridique Groupe, elle est d'abord en charge des fusions & acquisitions et traite notamment les différents investissements dans le sport et le digital et les cessions de la presse magazine internationale et de la participation dans Canal+ France. En 2014, elle prend la tête du pôle Droit Boursier - Droit des sociétés et gère dans ce cadre notamment les divers sujets actionnariaux de Lagardère SA. En janvier 2020, elle quitte la Direction Juridique pour seconder Pierre Leroy dans le Secrétariat Général du Groupe et pilote, notamment, l'opération de transformation de la Société en SA. En mai 2021, elle est également nommée Directrice de Cabinet de Pierre Leroy, dans ses fonctions de Président Directeur Général d'Hachette Livre.

Contact Presse Ramzi Khiroun - tél. 01 40 69 16 33 - rk@lagardere.fr

Contact Image 7 Anne Méaux - tél. 06 89 87 61 76

Contacts Relations Investisseurs Emmanuel Rapin - tél. 01 40 69 17 45 - erapin@lagardere.fr

Alima Lelarge Levy -tél. 01 40 69 19 22 - alelargelevy@lagardere.fr

Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 40 pays, comptant environ 28 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d'affaires de 4 439 M€ en 2020.

Le Groupe repose sur deux branches prioritaires : Lagardère Publishing (Livre, Livre numérique, Jeux sur mobiles et Jeux de société) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).

Dans le périmètre du Groupe figurent également les actifs de Lagardère News et de Lagardère Live Entertainment.

Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.

www.lagardere.com