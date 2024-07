d'Euterpe Promotion (+6 M€) par les Autres activités.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing au 30 juin 2024 s'établit à 1 309 M€, soit +5,0 % en données publiées et +4,5 % en données comparables. L'écart entre les données

consolidées et comparables s'explique principalement par un effet de périmètre de +1 M€, lié à l'acquisition de Catch Up Games, ainsi que par un effet de change favorable de +4 M€ essentiellement lié à l'appréciation de la livre sterling.

Les chiffres ci-dessous sont à données comparables.

Après un premier trimestre 2024 à +0,8 % en données comparables, le deuxième trimestre affiche une hausse de +7,7 %, par rapport au deuxième trimestre 2023.

En France, la branche enregistre un léger repli de son chiffre d'affaires (-0,7 %) sur une base élevée et en ligne avec le marché. Ce léger repli est notamment imputable à un niveau d'activité en retrait pour les éditeurs scolaires. L'Illustré affiche une belle dynamique grâce au segment Jeunesse soutenu par la série Captive et la nouveauté Lakestone de Sarah Rivens, alors que le segment BD (du fait de l'absence d'équivalent

l'album illustré Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu paru en 2023 et de l'érosion des ventes de mangas chez Pika) et le Tourisme sont en retrait. La Littérature générale réalise un bon premier semestre marqué notamment par les parutions de

Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso, D'or et de jungle de Jean-Christophe Ruffin et d' Un monde presque parfait de Laurent Gounelle.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires progresse fortement (+8,4 %) sur un marché en léger repli. Cette croissance est principalement due au dynamisme des ventes en backlist ce semestre avec les succès des deux sagas d'Ana Huang (Twisted et Kings of Sin), des séries The Housemaid de Freida McFadden et The Empyrean (Fourth Wing et Iron Flame) de Rebecca Yarros, ou encore de l'autobiographie de Matthew Perry au format audio. L'activité bénéficie également du succès des nouvelles parutions, comprenant You like it Darker de Stephen King, So Good d'Emily English et deux nouveautés d'Ali Hazelwood. L'activité à l'International, notamment en Australie, est également en progression grâce à ces mêmes titres.