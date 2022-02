Lagardere S A : Resultat Annuel

La variation du BFR est favorable à 280 M€ en 2021, vs -17 M€ en 2020.

Le résultat avant charges financières et impôts (RACFI) s'établit à 66 M€ en 2021 contre -549 M€ en 2020 et inclut cette année des éléments non récurrents / non opérationnels pour -184 M€, .

Lagardère Publishing réalise un Résop d'un montant historique de 351 M€ (vs 246 M€ en 2020) et Lagardère Travel Retail améliore son Résop à -81 M€ (contre -353 M€ en 2020).

Le Résop Groupe s'établit à 249 M€ en 2021, vs -155 M€ en 2020, en forte progression de +404 M€.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 5 130 M€ en 2021, soit une évolution de +18,6% vs 2020 en données comparables.

poursuite des efforts de maîtrise des coûts et de la trésorerie tout en restant attentif aux opportunités de développement

Après une année 2021 exceptionnelle et dans un contexte toujours incertain en 2022,

Marge opérationnelle positive et forte génération de trésorerie pour le Groupe en 2021,

Année record pour Lagardère Publishing : chiffre d'affaires en croissance de +8,1%1 et

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 772 M€, soit +10,3% en données consolidées et +4,7% en données comparables. Cet écart s'explique par un effet périmètre de +24 M€ relatif principalement à l'acquisition de Workman Publishing, et par un effet de change positif de +16 M€ lié essentiellement à la dépréciation de la livre sterling.

Au 31 décembre 2021, le groupe Lagardère affiche un chiffre d'affaires de 5 130 M€, soit une évolution de +15,6% en données consolidées et de +18,6% à données comparables. L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique essentiellement par un effet de change défavorable de -29M€, dû majoritairement au dollar. L'effet de périmètre de -78M€ est lié principalement à l'impact de la cession de Lagardère Studios et aux acquisitions de Workman Publishing et Laurence King Publishing.

CHIFFRE D'AFFAIRES ET RÉSOP

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 16 février 2022 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés du Groupe ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification sera émis à l'issue des vérifications spécifiques en cours de mise en œuvre.

En 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 2 598 M€, soit +9,4% en données consolidées et +8,1% en données comparables. Dans un contexte de marché porteur et fort de succès éditoriaux sur l'ensemble des zones géographiques, et des segments d'activité pour tous les âges, le chiffre d'affaires de la branche atteint un niveau historique.

Les chiffres ci-dessous sont en données comparables.

En France, la branche enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires de +13,8% en 2021. La hausse des ventes en Littérature générale a été portée par plusieurs titres à succès pour l'ensemble des maisons d'édition. Le segment Illustré a connu une forte progression en 2021, en particulier sur les livres Pratique et les ouvrages Jeunesse tels que les mangas et les bandes dessinées (avec la parution d'Astérix et le Griffon en octobre ou encore le succès de la série L'Attaque des Titans chez Pika). La demande des lecteurs pour ce type d'ouvrages a également eu un effet positif sur la Distribution des éditeurs tiers. Seule l'Éducation est en repli en raison de l'absence de réforme scolaire, comme attendu.

Au Royaume-Uni, la hausse de +2,5% du chiffre d'affaires, après une année 2020 déjà exceptionnelle, est portée par les segments Jeunesse et Trade Adulte en frontlist comme en backlist.

Aux États-Unis, la croissance est soutenue à +3,7% après une année 2020 marquée par des phénomènes éditoriaux majeurs, grâce à un programme de parutions porteur et un fort succès des titres Jeunesse. La Distribution a également bénéficié de la bonne dynamique des éditeurs tiers.

En Espagne/Amérique latine, l'activité est en hausse de +5,0% grâce à la dynamique positive enregistrée en Espagne, en particulier sur le Trade qui bénéficie notamment de la parution d'Astérix et le Griffon, et au redémarrage des ventes sur la seconde moitié de l'année au Mexique.

Le chiffre d'affaires des Fasciculesest en très forte progression à +13,9%, grâce au succès des anciennes collections et des lancements du premier semestre 2021, sur l'essentiel des zones géographiques.

En 2021, après une année 2020 exceptionnellement favorable aux formats numériques du fait d'épisodes successifs de confinements stricts, le poids du livre numériquedans le chiffre d'affaires total de Lagardère Publishing s'établit à 7,7% contre 9,5% l'an passé, et celui du livre audio numériqueà 3,8% contre 4,3% en 2020.

Résop

Le Résop de Lagardère Publishing s'élève à 351 M€ pour une marge opérationnelle de 13,5%, en forte hausse de +105 M€ (une progression de près de +43%) par rapport à 2020. Ce niveau historique est porté par la croissance de l'activité, un mix des ventes favorable et une bonne maîtrise des coûts.

Lagardère Travel Retail

Chiffre d'affaires

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 749 M€, soit +97,1% en données consolidées et +94,1% en données comparables. L'écart s'explique par des effets de change de +11 M€.

En 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 2 290 M€, soit +33,1% en données consolidées et +34,3% en données comparables. L'effet de change a un impact de -21 M€.

Les chiffres ci-dessous sont en données comparables.

En France,la branche enregistre une hausse d'activité de +25,7% (-55,4% vs 2019), grâce à l'augmentation des déplacements nationaux et régionaux au fur et à mesure de l'assouplissement des mesures restrictives.

La zone EMEA (hors France)est en hausse de +18,8% (-50,5% vs 2019) due à la reprise partielle des déplacements. Cette reprise est tirée par les pays bénéficiant d'un réseau domestique important, notamment en gares (Roumanie, République tchèque, Bulgarie).

L'Amérique du Nordenregistre une très forte hausse du chiffre d'affaires de +72,5% (-31,7% vs 2019), portée par l'accélération de la reprise du trafic aérien domestique au cours de l'année.

L'Asie-Pacifiqueest en hausse de +28,7% (-43,6% vs 2019) grâce à la forte progression de la Chine6 à +63,4%, soutenue par la demande des consommateurs et le développement du réseau, qui fait plus que compenser le recul des ventes de la zone Pacifique lié à la fermeture des frontières.

6 Chine continentale et Hong Kong.

