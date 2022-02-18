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Lagardère Travel Retail va acquérir une participation majoritaire dans Creative Table Holdings

18/02/2022 | 18:12
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18 février (Reuters) - Lagardere SA:

* ANNONCE LA SIGNATURE PAR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL D'UN ACCORD EN VUE DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE ET DE LA PRISE DE CONTRÔLE DANS CREATIVE TABLE HOLDINGS LTD, OPÉRATEUR D'ACTIVITÉS DE RESTAURATION À L'AÉROPORT DE DUBAÏ

* LE PRIX DE L'OPÉRATION A ÉTÉ FIXÉ À 74 M

* FINALISATION DE CETTE ACQUISITION, SOUMISE À L'APPROBATION DES AUTORITÉS DE CONCURRENCE COMPÉTENTES ET À D'AUTRES CONDITIONS USUELLES, DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2021 -110 M -125 M -
Dette nette 2021 1 586 M 1 803 M -
PER 2021 -29,8x
Rendement 2021 0,21%
Capitalisation 3 380 M 3 842 M -
VE / CA 2021 0,99x
VE / CA 2022 0,83x
Nbr Employés 28 000
Flottant 31,2%
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Objectif de cours Moyen 25,44 €
Ecart / Objectif Moyen 5,39%
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Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board, CEO & Director
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Susan M. Tolson Independent Member-Supervisory Board
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.-0.98%3 842
INFORMA PLC17.89%12 437
PEARSON PLC1.63%6 400
SCHIBSTED ASA-31.96%5 694
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED-2.10%3 132
KADOKAWA CORPORATION-17.85%2 978