Lagardère Travel Retail va acquérir une participation majoritaire dans Creative Table Holdings

18 février (Reuters) - Lagardere SA:
* ANNONCE LA SIGNATURE PAR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL D'UN
ACCORD EN
VUE DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE ET DE LA
PRISE DE CONTRÔLE DANS CREATIVE TABLE HOLDINGS LTD, OPÉRATEUR
D'ACTIVITÉS DE RESTAURATION À L'AÉROPORT DE DUBAÏ
* LE PRIX DE L'OPÉRATION A ÉTÉ FIXÉ À 74 M
* FINALISATION DE CETTE ACQUISITION, SOUMISE À L'APPROBATION
DES
AUTORITÉS DE CONCURRENCE COMPÉTENTES ET À D'AUTRES CONDITIONS
USUELLES, DEVRAIT INTERVENIR AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2022
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(Bureau de Gdansk)