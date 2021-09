Lagardère/Vivendi: Alpha Value se montre prudent concernant les autorisations réglementaires

Alpha Value a conservé sa recommandation Accumuler avec un objectif de cours de 21,3 euros sur le titre Lagardère. Dans une étude, le cabinet s'intéresse à la réglementation anti-trust dans la perspective du rachat du groupe par Vivendi. L'absorption des activités des médias et de l'édition de Lagardère est coeur de la problématique.



"D'un point de vue antitrust, la transaction risque d'être compliquée, écrit Alpha Value. En raison des risques de concentration dans les secteurs de l'édition et des médias, elle est soumise à l'approbation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et la Commission européenne".



"En raison de la position dominante combinée d'Hachette et d'Editis sur le marché, les autorités de la concurrence exigeront presque certainement que Vivendi cède des actifs dans certains pays, notamment en France", ajoute l'analyste.



La fusion serait par exemple "impossible pour les livres scolaires, parascolaires, les dictionnaires, la littérature de poche et le tourisme, où [le nouveau groupe] aurait une part de marché trop importante".



Alpha Value affirme lui aussi que Vivendi serait avant tout intéressé par les divisions Publishing et "Autres activités" de Lagardère afin de compléter ses actifs dans l'audiovisuel et la presse magazine, et que l'activité de Travel Retail, moins stratégique, pourrait être cédée. Le broker juge "très probable" le fait que Bernard Arnaut échange ses actions Lagardère pour le Travel Retail qui "complèterait les activités de duty free de LVMH".