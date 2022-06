Lagardère : Vivendi détient 57,3% du capital

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 9 juin, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de son offre publique d'achat, Vivendi détenait 80.943.768 actions Lagardère, soit 57,35% du capital et 47,33% droits de vote.



Elle a reçu en dépôt 2.715.370 actions à la branche principale de l'offre et 20.245.979 actions à la branche subsidiaire. Les actions présentées à la branche subsidiaire seront restituées aux actionnaires accompagnées de leurs droits de cession respectifs.



Pour rappel, l'OPA a été rouverte du 27 mai au 9 juin inclus. Au 20 mai dernier, Vivendi détenait 78.228.398 actions Lagardère représentant 55,43% du capital et 45,85% droits de vote du groupe d'édition et de médias.



