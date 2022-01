Lagardère : acquisition de Paperblanks par Hachette UK

Hachette UK a annoncé l'acquisition de Paperblanks, la deuxième marque mondiale de carnets, agendas, journaux et articles de papeterie haut de gamme, après Moleskine.



Paperblanks vise principalement le segment haut de gamme du secteur de la papeterie, avec des produits déclinés en concepts créatifs autour des thèmes tirés de la littérature, la science, la musique, etc...



'Paperblanks a établi des partenariats mondiaux de co‐branding avec le Getty Museum et la New York Public Library, et noué des accords de licences avec plusieurs institutions culturelles à travers le monde, parmi lesquelles on trouve la British Library, le Victoria and Albert Museum, le Musée Van Gogh' indique le groupe.



