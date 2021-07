Lagardère : contestation des informations du Monde

Réagissant à des informations publiées le 23 juillet par Le Monde selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte, Lagardère affirme 'contester fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article'.



Déclarant respecter la loi, il 'se défendra vigoureusement contre toute allégation contraire' et, déplorant la fuite d'informations qui résulteraient d'une procédure d'instruction, 'a demandé à ses conseils d'engager toute procédure judiciaire en conséquence'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.