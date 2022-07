Lagardère maintient ses prévisions 2022 après un retour à la rentabilité du Travel Retail

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de distribution Lagardère a maintenu mardi ses prévisions pour 2022 après avoir enregistré une forte progression de ses résultats au premier semestre, à la faveur du retour à la rentabilité de sa branche de commerce de détail dans les gares et aéroports, Travel Retail.

Le groupe, dont Vivendi détient désormais la majorité du capital, a indiqué que, "dans un environnement instable marqué par la crise sanitaire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des tensions inflationnistes", il prévoyait toujours un chiffre d'affaires stable dans sa branche d'édition Lagardère Publishing et une marge opérationnelle légèrement supérieure à 11% pour l'année 2022.

"L'environnement en nette amélioration et la poursuite des initiatives d'excellence opérationnelle initiées pendant la crise permettent à Lagardère Travel Retail d'améliorer les perspectives 2022 de flow through [impact de la baisse du chiffre d'affaires sur le résultat opérationnel] à un niveau compris entre 10% et 15% dans l'hypothèse d'une activité supérieure au niveau de 2021", a-t-il également ajouté.

Au premier semestre, Lagardère a réalisé une perte nette de 45 millions d'euros, contre une perte de 153 millions d'euros plus tôt. Mais en excluant les éléments exceptionnels, le résultat net ajusté est revenu dans le vert, à hauteur de 25 millions d'euros, contre une perte de 86 millions d'euros un an plus tôt.

Le "résop groupe", l'indicateur de rentabilité privilégié par Lagardère, a bondi, à 107 millions d'euros contre 3 millions d'euros pour la même période de 2021.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 45,8% en données publiées et de 38,6% à périmètre et taux de change constants, à 3,02 milliards d'euros.

La reprise des voyages a notamment porté la division Travel Retail, qui a vu ses revenus quasiment doubler, à 1,69 milliard d'euros, sur les six premiers mois de l'année. Le résop de la branche à la tête des boutiques Relay et Aelia Duty Free est redevenu positif, à 26 millions d'euros, contre une perte de 96 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing a de son côté progressé de 7,7% en données publiées, à 1,22 milliard d'euros, tiré par la hausse du dollar et les acquisitions de la maison d'édition américaine Workman Publishing et du spécialiste de la papeterie haut de gamme Paperblanks.

Le résop de la branche d'édition a cependant baissé de 29 millions d'euros, à 81 millions d'euros, en raison "des tensions inflationnistes sur les coûts de production, le transport et les coûts salariaux".

Vivendi détient 57,35% du capital de Lagardère et 48,03% des droits de vote à l'issue de son offre d'achat qui s'est achevée en juin.

