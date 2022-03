Lagardère : nomination pour les antennes musicales

Lagardère annonce la nomination de Stéphane Bosc, fort de près de 30 ans de carrière en radio en France et à l'international, comme directeur délégué des antennes musicales, nomination effective à compter de ce jour.



Directement rattaché à Constance Benqué, présidente de Lagardère News, Stéphane Bosc conserve son périmètre d'action en tant que directeur délégué de RFM et directeur des programmes et de l'antenne d'Europe 1.



Il pourra s'appuyer sur l'expertise de Frédéric Pau sur Virgin Radio, 'afin de poursuivre le développement de son offre éditoriale différenciante et son positionnement musical pop-rock-électro, dans la conquête toujours plus accrue de nouveaux auditeurs'.



