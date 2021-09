Lagardère ouvre le capital de Lagardère Travel Retail Asia aux chinois JD.com et JIC

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Lagardère a annoncé jeudi avoir signé un accord prévoyant l'entrée du spécialiste chinois du commerce électronique JD.com et de l'entreprise publique d'investissement China Jianyin Investment (JIC) au capital de Lagardère Travel Retail Asia, regroupant les activités du groupe de distribution et de médias dans les aéroports et les gares en Asie du Nord.

Selon le communiqué envoyé par Lagardère, JD.com va acquérir 18,63% du capital de sa filiale Travel Retail Asia, tandis que JIC va prendre une participation de 3,73%.

Ces transactions prendront la forme d'apports en numéraire au profit de Lagardère, pour un montant total de 720 millions de yuans, soit environ 94 millions d'euros, ce qui aura pour effet de réduire de 79 millions d'euros la dette nette du groupe lorsque l'opération sera finalisée, au cours du mois de septembre.

L'investissement minoritaire de JD.com et de JIC dans Lagardère Travel Retail Asia s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique devant permettre d'accélérer le développement de ses activités sur les canaux de distribution digitaux, selon Lagardère. "Lagardère Travel Retail Asia s'appuiera notamment sur l'expertise numérique de JD.com pour développer les meilleures pratiques en matière de chaîne d'approvisionnement et d'analyse des données et permettre de nouvelles expériences et de nouveaux services aux clients dans l'ensemble de son réseau de vente, avec le développement d'offres de shopping omnicanal", a détaillé le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

September 02, 2021 01:58 ET (05:58 GMT)