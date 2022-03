Lagardère recommande à ses actionnaires de souscrire à l'offre de Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le conseil d'administration de Lagardère a recommandé mardi à ses actionnaires de souscrire à l'offre publique d'achat (OPA) de Vivendi qui doit être lancée le mois prochain.

Le conseil d'administration estime notamment que l'offre principale permet aux actionnaires de bénéficier d'une liquidité immédiate et note que le prix offert est supérieur au prix payé à Amber Capital.

Vivendi a acquis en décembre 17,5% du capital de Lagardère auprès du fonds Amber Capital, au prix de 24,10 euros par action. Il a ensuite déposé début février un projet d'offre publique d'achat (OPA) sur les 55% du groupe qu'il ne détient pas encore, au prix de 25,50 euros coupon attaché.

Ce rachat vise à constituer un "grand groupe de culture européenne et d'envergure internationale, dans le secteur du livre et de l'édition, des médias, des contenus et de la communication", a indiqué Lagardère. Il nécessitera toutefois des cessions d'actifs, notamment dans le domaine de l'édition où le rapprochement d'Hachette (Lagardère) et Editis (Vivendi) pose des problèmes de concurrence.

March 22, 2022