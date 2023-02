Lagardère redevient bénéficiaire en 2022 à hauteur de 161 millions d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe Lagardère a dégagé en 2022 un bénéfice net positif de 161 millions d'euros, une première depuis le début de la crise sanitaire qui avait fait plonger ses comptes dans le rouge, selon ses résultats publiés mercredi.

Le groupe propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias, cible durant l'année d'une offre publique de Vivendi, a enregistré sur la période un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, en hausse de 35%, porté par le rebond de son activité de distribution dans les gares et aéroports, selon son communiqué.

Avec 3,9 milliards d'euros de recettes (+71,5%), "Lagardère Travel Retail a su bénéficier du rebond du trafic aérien touristique en Europe et en Amérique du Nord", a détaillé le PDG du groupe Arnaud Lagardère, cité dans le communiqué.

L'Asie-Pacifique reste en baisse de 1,7% en raison des restrictions en Chine sur les trajets domestiques et internationaux.

L'activité d'édition, qui avait connu "une année 2021 exceptionnelle", a maintenu, malgré un marché en retrait, un chiffre d'affaires "historique" à 2,7 milliards d'euros, qui progresse de 5,8% grâce à l'acquisition notamment de l'éditeur Workman Publishing. Hors effet de change et de périmètre, cette activité marque le pas à -1,9%.

Le marché de l'édition s'est contracté en France (-5,8%) notamment dans le segment Littérature générale et aux États-Unis (-2,2%). La rentabilité du secteur souffre également de l'inflation sur les coûts de production, de transport et de personnel, "largement contrebalancés" selon le groupe par des hausses de prix de vente et des économies.

Enfin, les autres activités du groupe Lagardère progressent de 4,6% à 254 millions d'euros, grâce à la réouverture des salles de spectacle et malgré le repli des activités médias. La radio, dont notamment Europe 1 au plus bas des audiences, est en repli de 7%.

Grâce à ses résultats, Lagardère compte revenir à sa politique de versement de dividende précédent la crise sanitaire, à 1,3 euro par action, après n'avoir procédé à aucune distribution aux actionnaires en 2020 et 2021.

afp/rp