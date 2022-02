Lagardère : réduction de la perte nette annuelle

Lagardère publie un résultat net part du groupe de -101 millions d'euros sur 2021, contre -660 millions l'année précédente, et un Résop groupe (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) de 249 millions, à comparer à -155 millions en 2020



Le chiffre d'affaires annuel du groupe d'édition et de médias s'établit à 5,13 milliards d'euros, soit une croissance de 18,6% en données comparables, dont des progressions de 8,1% pour Lagardère Publishing et de 34,3% pour Lagardère Travel Retail.



Sur la base de ces résultats, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 22 avril une résolution de distribution d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2021 fixé à 0,50 euro par action.



