Lagardère : relèvement d'objectif pour la branche Publishing

Lagardère indique que la marge opérationnelle de sa branche Lagardère Publishing, précédemment estimée à un niveau se rapprochant de 12%, est désormais attendue aux alentours de 13,5% pour l'année 2021.



'Dans le prolongement de la présentation du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021, l'attrait renforcé pour la lecture se traduit positivement sur les ventes de Lagardère Publishing', explique le groupe.



'Ainsi, la bonne dynamique et le mix porteur des ventes de la branche ont un effet plus favorable qu'anticipé sur sa profitabilité dans un contexte de crise sanitaire qui perdure', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.