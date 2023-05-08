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Lagardère répond à la suite de l'article publié par Les Echos

08/05/2023 | 08:28
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8 mai (Reuters) - Lagardere SA:

* COMMUNIQUÉ DE LAGARDÈRE SA

* SUITE À LARTICLE PUBLIÉ LE 5 MAI 2023 PAR LE JOURNAL LES ECHOS SELON LEQUEL UNE INFORMATION JUDICIAIRE SERAIT OUVERTE POUR DES SOUPÇONS DINFRACTIONS « CONCERNANT LAGARDÈRE SA », LAGARDÈRE TIENT À RAPPELER QUE NI ELLE, NI SES DIRIGEANTS NE SONT PARTIES À UNE PROCÉDURE

* LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS RESPECTENT LA LOI ET SE DÉFENDRONT VIGOUREUSEMENT CONTRE TOUTE ALLÉGATION CONTRAIRE

* LA SOCIÉTÉ RAPPELLE QUE MONSIEUR ISIMAT-MIRIN NEST PAS ET NA JAMAIS ÉTÉ COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LAGARDÈRE SA OU DUNE SOCIÉTÉ DU GROUPE LAGARDÈRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
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Résultat net 2022 73,4 M 80,9 M -
Dette nette 2022 1 559 M 1 718 M -
PER 2022 31,0x
Rendement 2022 2,63%
Capitalisation 3 086 M 3 400 M -
VE / CA 2022 0,68x
VE / CA 2023 0,62x
Nbr Employés 27 000
Flottant 31,8%
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Objectif de cours Moyen 23,92 €
Ecart / Objectif Moyen 8,96%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman & Chief Executive Officer
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Nicolas Paul Sarkozy de Nagy-Bocsa Independent Director
Valérie Iréne Amélie Bernis Independent Director
Véronique Morali Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.9.53%3 400
PEARSON PLC-12.20%7 442
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED94.82%5 682
SCHIBSTED ASA5.55%4 069
CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO., LTD50.50%3 904
KADOKAWA CORPORATION20.83%3 001
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