Lagardère répond à la suite de l'article publié par Les Echos

8 mai (Reuters) - Lagardere SA:
* COMMUNIQUÉ DE LAGARDÈRE SA
* SUITE À LARTICLE PUBLIÉ LE 5 MAI 2023 PAR LE JOURNAL LES
ECHOS
SELON LEQUEL UNE INFORMATION JUDICIAIRE SERAIT OUVERTE POUR DES
SOUPÇONS DINFRACTIONS « CONCERNANT LAGARDÈRE SA », LAGARDÈRE
TIENT À RAPPELER QUE NI ELLE, NI SES DIRIGEANTS NE SONT PARTIES
À UNE PROCÉDURE
* LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS RESPECTENT LA LOI ET SE
DÉFENDRONT
VIGOUREUSEMENT CONTRE TOUTE ALLÉGATION CONTRAIRE
* LA SOCIÉTÉ RAPPELLE QUE MONSIEUR ISIMAT-MIRIN NEST PAS ET
NA
JAMAIS ÉTÉ COMMISSAIRE AUX COMPTES DE LAGARDÈRE SA OU DUNE
SOCIÉTÉ DU GROUPE LAGARDÈRE
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(Rédaction de Gdansk)