Lagardère : sa réaction à l'article publié dans "Les Echos"

Suite à l’article publié le 5 mai dernier dans les colonnes des Echos selon lequel une information judiciaire serait ouverte pour des soupçons d’infractions « concernant Lagardère SA », la société Lagardère SA tient à rappeler que ni elle, ni ses dirigeants ne sont parties à une procédure. La société et ses dirigeants respectent la loi et se défendront vigoureusement contre toute allégation contraire, précise un communiqué du groupe.



S'agissant de la procédure disciplinaire initiée par le H3C, à laquelle Lagardère n'est pas davantage partie, la société rappelle que Monsieur Isimat-Mirin n'est pas et n'a jamais été commissaire aux comptes de Lagardère SA ou d'une société du groupe Lagardère.