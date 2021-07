Lagardère vise plus de 10% de marge dans l'édition en 2021 après un S1 historique

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de médias Lagardère a annoncé lundi prévoir une marge de plus de 10% pour sa branche édition Lagardère Publishing en 2021, après une performance historique de cette division au premier semestre malgré le contexte incertain lié au Covid-19.

"La profitabilité de la branche est portée par le mix favorable dans le contexte actuel: ainsi, Lagardère Publishing attend une marge opérationnelle légèrement supérieure à 10% pour l'année 2021", a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'ensemble du groupe a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice opérationnel (Résop groupe) de 3 millions d'euros, contre une perte opérationnelle de 218 millions d'euros à la même période un an plus tôt. Le groupe a réduit sa perte nette à 171 millions d'euros au premier semestre, alors qu'elle avait atteint 422 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est établi à 2,01 milliards d'euros, en hausse sur un an de 0,6% en données consolidées et de 5% en données comparables.

Par division, le chiffre d'affaires de la branche édition, Lagardère Publishing, a progressé de 16,4% en données consolidées et de 18,7% en données comparales, à 1,13 milliard d'euros.

Le Résop de Lagardère Publishing s'est élevé à 110 millions d'euros, "au plus haut depuis 10 ans", a souligné le groupe, en progression de 83 millions d'euros par rapport au premier semestre 2020.

Cette croissance a été "tirée par le dynamisme de l'activité et la part toujours élevée des ventes en e-commerce, ainsi que par un mix format favorable", a expliqué Lagardère. "La branche poursuit par ailleurs les mesures d'économies déployées en 2020", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la division Lagardère Travel Retail a reculé de 12,3% en données consolidées et de 9,2% en données comparables, à 831 millions d'euros.

Le Résop de Lagardère Travel Retail s'est établi en perte de 96 millions d'euros, une diminution sensible par rapport à la perte de 209 millions d'euros du premier semestre 2020.

Au 30 juin 2021, le free cash-flow du groupe s'est établi à 77 millions d'euros, en forte amélioration par rapport au free cash-flow négatif de 511 millions d'euros un an plus tôt.

Cette évolution "provient essentiellement de l'amélioration de l'activité et de la dynamique favorable du besoin en fonds de roulement sur la période", a expliqué la société.

Le groupe a rappelé par ailleurs que l'assemblée générale de ses actionnaires avait validé fin juin sa transformation en société anonyme à conseil d'administration, mettant fin au statut de société en commandite par actions en vigueur depuis 1992. Dans le cadre de ce changement de statut, Arnaud Lagardère a été nommé au poste de président-directeur général du groupe et Pierre Leroy au poste de directeur général délégué.

