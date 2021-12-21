21 décembre (Reuters) - Lagardere SA:
* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGARDÈRE A DÉSIGNÉ LE
CABINET
EIGHT ADVISORY EN QUALITÉ DEXPERT INDÉPENDANT
* L'EXPERT INDÉPENDANT AURA POUR MISSION D'ÉTABLIR UN
RAPPORT
INCLUANT UNE ATTESTATION D'ÉQUITÉ SUR LES CONDITIONS FINANCIÈRES
DU PROJET D'OFFRE
* DANS LE CADRE DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION
ANNONCÉ
PAR VIVENDI, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ,
RÉUNI CE JOUR, A DÉCIDÉ, SUR PROPOSITION DE SON COMITÉ AD HOC,
DE DÉSIGNER EN QUALITÉ D'EXPERT INDÉPENDANT LE CABINET EIGHT
ADVISORY
* LE COMITÉ AD HOC ASSURERA LE SUIVI DES TRAVAUX DE L'EXPERT
INDÉPENDANT
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(Gdansk Newsroom)