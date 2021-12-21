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Le CA de Lagardère désigne le cabinet Eight Advisory en qualité dexpert indépendant

21/12/2021 | 18:11
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21 décembre (Reuters) - Lagardere SA:

* LE CONSEIL DADMINISTRATION DE LAGARDÈRE A DÉSIGNÉ LE CABINET EIGHT ADVISORY EN QUALITÉ DEXPERT INDÉPENDANT

* L'EXPERT INDÉPENDANT AURA POUR MISSION D'ÉTABLIR UN RAPPORT INCLUANT UNE ATTESTATION D'ÉQUITÉ SUR LES CONDITIONS FINANCIÈRES DU PROJET D'OFFRE

* DANS LE CADRE DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION ANNONCÉ PAR VIVENDI, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ, RÉUNI CE JOUR, A DÉCIDÉ, SUR PROPOSITION DE SON COMITÉ AD HOC, DE DÉSIGNER EN QUALITÉ D'EXPERT INDÉPENDANT LE CABINET EIGHT ADVISORY

* LE COMITÉ AD HOC ASSURERA LE SUIVI DES TRAVAUX DE L'EXPERT INDÉPENDANT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 4 953 M 5 586 M -
Résultat net 2021 -113 M -127 M -
Dette nette 2021 1 624 M 1 832 M -
PER 2021 -30,3x
Rendement 2021 -
Capitalisation 3 394 M 3 836 M -
VE / CA 2021 1,01x
VE / CA 2022 0,82x
Nbr Employés 28 000
Flottant 48,7%
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Durée : Période :
Lagardère S.A. : Graphique analyse technique Lagardère S.A. | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Cloture 24,24 €
Objectif de cours Moyen 26,01 €
Ecart / Objectif Moyen 7,30%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Arnaud Lagardère Chairman-Management Board & CEO
Sophie Isabelle Stabile Group Chief Financial Officer
Patrick Valroff Chairman-Supervisory Board
Susan M. Tolson Independent Member-Supervisory Board
Soumia Belaidi Malinbaum Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAGARDÈRE S.A.18.36%3 836
INFORMA PLC-13.41%9 442
SCHIBSTED ASA-7.23%8 146
PEARSON PLC-12.76%5 914
KADOKAWA CORPORATION49.80%3 440
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORPORATION LIMITED21.96%3 081