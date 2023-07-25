25 juillet (Reuters) - Lagardère :
* CROISSANCE DES VENTES AU PREMIER SEMESTRE DE 19,0%
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE POUR LE SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2023 S'ÉLÈVE À EUR 3.701 MILLION, EN HAUSSE DE 22,3% EN DONNÉES BRUTES ET DE 19,0% EN DONNÉES COMPARABLES
* EBIT RECURRENT DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE EN HAUSSE DE EUR 31,81 MILLION A EUR 141 MILLION
* PERSPECTIVES 2023 : LAGARDERE DEVRAIT MAINTENIR UNE PERFORMANCE RELATIVEMENT SIMILAIRE A CELLE DE 2022
* PERSPECTIVES 2023 : LAGARDÈRE A LE POTENTIEL D'AUGMENTER SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET SA RENTABILITÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)